La marca negativa de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Nadie puede negar que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia, pero en los Mundiales no se le dan grandes noches salvo algún que otro rendimiento aislado. Es cierto que Portugal no es una potencia, pero el Bicho se ha sentido incómodo en la máxima competencia en las ediciones que disputó.

Según informó la cuenta Noite de Copa, Cristiano Ronaldo es el delantero que más veces tenido partidos sin marcar en la historia de la Copa del Mundo, con 18 encuentros sin gritos sobre 25 posibles. Solamente en siete compromisos pudo gritar goles: hattrick contra España en 2018, doblete a Uzbekistán en 2026 y tantos individuales contra Ghana en 2022, Marruecos 2018, Ghana 2014, Corea del Norte 2010 e Irán 2006.

Portugal sigue en carrera en el Mundial 2026, aunque no la tendrán nada fácil de aquí al final: en 16avos enfrentarán a Croacia el jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto, donde Cristiano intentará agrandar su cuenta goleadora escueta en materia de Copas del Mundo, mientras que en octavos podría venirse España para un partido inolvidable. En cuartos podrían aparecer Bélgica o Senegal, siempre y cuando no haya una sorpresa en instancias anteriores.

Más adelante se podrían enfrentar contra Francia, Alemania o Países Bajos. En una eventual final podrían jugar contra la Argentina de Leo Messi, la Brasil de Vinicius Jr. o la Inglaterra de Harry Kane.

Todos los partidos sin goles de Cristiano Ronaldo en Mundiales

Alemania 2006

Semi-final Portugal v France - FIFA World Cup 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

vs. Angola

vs. Países Bajos

vs. Inglaterra

vs. Francia

vs. Alemania

Sudáfrica 2010

Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World Cup | Jamie McDonald/GettyImages

vs. Costa de Marfil

vs. Brasil

vs. España

Brasil 2014

Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup Brazil | Christopher Lee/GettyImages

vs. Alemania

vs. Estados Unidos

Rusia 2018

TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH35-IRI-POR | MLADEN ANTONOV/GettyImages

vs. Irán

vs. Uruguay

Qatar 2022

Korea Republic v Portugal: Group H - FIFA World Cup Qatar 2022 | BSR Agency/GettyImages

vs. Uruguay

vs. Corea del Sur

vs. Suiza

vs. Marruecos

Estados Unidos, México y Canadá 2026

Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

vs. Congo

vs. Colombia