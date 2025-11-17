La millonaria demanda de Mbappé al PSG

Kylian Mbappé está en un litigio con el Paris Saint-Germain por cifras extraordinarias, y las acusaciones vuelan de un lado al otro de la corte. Según el Diario AS, los abogados del futbolista reclaman 240 millones de euros al club parisino en concepto de daños y perjuicios de salarios impagos en el 2024.

Por su parte, el PSG le pide al futbolista del Real Madrid 180 millones por presuntamente incumplir la promesa que le hizo al club de salir traspasado y no libre.

Real Madrid Unveils New Signing Kylian Mbappe | David Ramos/GettyImages

Este lunes, en una audiencia en el Consejo de Prud’hommes el equipo legal del futbolista realizó el pedido al juez de que el club de París le abone eso a su representado después de no haber ingresado todavía los 55 millones que le corresponden de la temporada 2023/24. Para la sorpresa de todos, según reportó Le Parisien, el PSG se negó a ser parte del proceso judicial.

El club francés argumentó que los dos tribunales, penales y laborales, no tienen competencia para interceder en simultáneo en el proceso judicial.

La jurisprudencia ampara a Mbappé, ya que según reporta AS, Adrien Rabiot consiguió un fallo favorable del Tribunal de Apelación de París tras probar que el PSG se aprovechó del vacío legal que tienen los contratos temporales. En caso de acoplarse a esta situación, podría recibir incluso una indemnización más grande por la responsabilidad civil y más incisos estipulados en la ley francesa.

Paris Saint-Germain v Toulouse FC - Ligue 1 Uber Eats | Franco Arland/GettyImages

Mbappé llegó al PSG en 2018 tras la consagración en la Copa del Mundo de Rusia por una cifra millonaria desde el AS Mónaco e hizo historia con la camiseta del club capitalino. En total, jugó 308 partidos, anotando 256 goles y brindando 110 asistencias. Su gran deuda fueron los títulos internacionales, aunque en el plano local se cansó de ganar y ampliar el palmarés del club de los inversores qataríes.