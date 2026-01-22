La millonaria oferta que harían el Manchester United y el Tottenham por Diomande

Oliver Mintzlaff, director general de los clubes de fútbol de Red Bulls, advirtió a cualquier interesado en la joya del RB Leipzig, Yan Diomande, que tendrían que pagar 100 millones de euros por los servicios de un jugador que espera que permanezca en Sajonia durante varios años.

Diomande es un ejemplo cada vez más raro de lo que era más común en años pasados: un completo desconocido. Hace poco más de un año, el joven de 19 años jugaba en una academia privada en Daytona Beach y no tenía ni un minuto de experiencia en el primer equipo. Ahora, es lo suficientemente bueno como para que le rechacen ofertas de 90 millones de euros.

El internacional marfileño ha estado en un estado de forma espectacular en el RB Leipzig desde que llegó procedente del Leganés por 20 millones de euros este verano. "Por cómo jugó en sus primeros partidos, me sorprendería que ningún club de élite se interesara por él. Es lógico que estos clubes se den cuenta", declaró efusivamente el central del Leipzig, Willi Orban, este año.

Yan Diomande of RB Leipzig (L) and Harry Kane of Bayern... | SOPA Images/GettyImages

Según The Athletic, el Manchester United y el Tottenham Hotspur son dos de los clubes interesados. Sin embargo, parece imposible que ninguno de los dos equipos consiga la gran sorpresa de esta temporada.

"Con un jugador tan joven que acabamos de fichar, no se puede renunciar a él después de solo un año. En los últimos años, el RB Leipzig ha comprendido que incluso los mejores jugadores pueden quedarse más tiempo. Como presidente del consejo de administración, diría que seguirá allí la próxima temporada, incluso si llega una oferta de 80 o 90 millones de euros", comentó Mintzlaff con sarcasmo recientemente a Sky Sport Alemania.

El director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, respaldó a su jefe: "No hay nadie en el asiento del copiloto. Todos están en la parte de atrás".

El Bayern Múnich es otro club que se ha visto envuelto en las especulaciones sobre Diomande. El director deportivo Christoph Freund, siguiendo la línea del partido, insistió en que el Bayern nunca hablaría de un jugador rival mientras se refería explícitamente a él. "En general, es un muy buen jugador con una excelente evolución", reflexionó Freund recientemente.

"Es normal que cuando un jugador de la Bundesliga juega bien o tiene una buena evolución, se le relacione con el FC Bayern. Es jugador del Leipzig y no nos corresponde comentarlo. Pero, como dije, todo el mundo ve que es un muy buen jugador", cerró.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES