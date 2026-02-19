La MLS también se apunta como un destino viable para Mohamed Salah

El nombre de Mohamed Salah vuelve a colocarse en el centro del mercado internacional. Con su contrato entrando en una fase decisiva y sin certezas absolutas sobre su continuidad en el Liverpool, las especulaciones alrededor de su próximo destino no dejan de crecer.

En efecto, la Saudi Pro League es hoy la competición que concentra el mayor número de pretendientes por el atacante egipcio. Desde hace meses, distintos clubes del fútbol saudí han mostrado interés en sumarlo como nuevo rostro global del proyecto deportivo que impulsa la liga.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round | Liverpool FC/GettyImages

Sin embargo, su futuro no está necesariamente definido rumbo a Arabia. Diversos reportes señalan que Salah también mantiene mercado en la MLS, donde varias franquicias analizan escenarios financieros para intentar un movimiento que sería histórico para el fútbol estadounidense.

No se descarta que algún club en Estados Unidos prepare una ofensiva formal por el egipcio. La MLS entiende el impacto comercial, mediático y deportivo que tendría incorporar a un jugador de ese calibre, aún en plena vigencia competitiva.

Ahora bien, es importante contextualizar las cifras. Aunque la MLS puede estructurar un contrato superlativo bajo sus reglas de jugador franquicia, las cantidades que se manejan en Arabia Saudita están en una dimensión distinta, prácticamente inalcanzable para el mercado norteamericano.

Newell's Old Boys v Inter Miami CF | Rich Storry/GettyImages

En la Saudi Pro League, los salarios ofrecidos a figuras internacionales han roto cualquier parámetro tradicional. El músculo financiero de sus clubes permite proponer contratos que superan ampliamente los estándares europeos y, por supuesto, los estadounidenses.

La ventaja competitiva de la MLS no radica únicamente en el dinero. El fútbol de Estados Unidos puede ofrecerle a Mohamed Salah y a su entorno un perfil de vida más cercano al que experimenta en Inglaterra: estabilidad, entorno familiar atractivo y una cultura mediática menos invasiva.

Además, el proyecto deportivo en la MLS combina visibilidad global con un calendario menos exigente y un contexto en crecimiento, especialmente con la Copa del Mundo en el horizonte. Eso podría resultar seductor para un futbolista que ya ha conquistado prácticamente todo en Europa.

Por ahora, no existe decisión definitiva. Arabia Saudita lidera en poder económico, mientras que Estados Unidos puede competir en calidad de vida y proyección estratégica. El desenlace dependerá de qué pese más en la balanza de Mohamed Salah: el contrato más alto o el proyecto integral para su siguiente etapa.