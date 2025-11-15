La nueva demarcación que Ancelotti quiere que ocupe Vinícius Júnior en la selección brasileña

La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la selección brasileña ha traído consigo una decisión tan inesperada como trascendental: convertir a Vinicius Junior en el delantero centro del proyecto. Un giro táctico que rompe con la tradición reciente de Brasil y que, a la vez, refleja la confianza inquebrantable del técnico italiano en un futbolista que, pese a su irregularidad esta temporada en el Real Madrid, sigue siendo uno de los talentos más desequilibrantes del mundo.

Según informa TheTouchline, Ancelotti considera que Vinicius tiene potencial para alcanzar un techo aún más alto con la verdeamarela si abandona la banda izquierda y empieza a actuar en zonas más interiores. El razonamiento es claro: en el Real Madrid, Vini ha tenido problemas de continuidad, encadenando grandes noches con partidos más discretos, y sufriendo en ocasiones ante defensas cerradas que lo obligan a recibir siempre de espaldas y pegado a la cal.

🚨❗️Even though Vinicius has been inconsistent for Real Madrid this season, Carlo Ancelotti feels he can reach new heights for Brazil.



Ancelotti believes he can be more effective in Brazil's attack if he chooses to play as a striker rather than as a winger. pic.twitter.com/LXlxx1NEOv — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 15, 2025

Brasil, en cambio, le ofrece un ecosistema diferente. Más libertad, más balón y, sobre todo, más espacios. Ancelotti quiere que Vinicius aparente ser un ‘9’, pero que juegue como un ‘9 mentiroso’: cayendo a los costados, arrancando desde segunda línea y atacando los huecos que generen los extremos clásicos. Una especie de híbrido entre falso delantero y atacante total. Con esta función, pretende acercarlo más al gol, reducir su dependencia de la conducción larga y potenciar su capacidad para aparecer por sorpresa en zonas de remate.

El reto es mayúsculo. Brasil lleva años buscando al sucesor natural de un ‘9’ dominante y Vinicius, por perfil, no es ese jugador. Pero Ancelotti confía en que su madurez táctica —y su instinto para el desborde— pueda transformarlo en una referencia ofensiva distinta, moderna, más imprevisible.

Si la apuesta sale bien, Brasil podría descubrir una versión inédita de su nueva estrella. Y, de paso, el Real Madrid podría encontrarse a su regreso con un Vinicius más completo y letal que nunca.