La nueva formación que plantea Xabi Alonso para acomodar a una de sus grandes estrellas

El Real Madrid de Xabi Alonso empieza a tomar forma antes incluso de que ruede el balón. Según ha podido saber este medio, el técnico guipuzcoano planea recuperar el 4-4-2 en rombo, la estructura que Carlo Ancelotti utilizó con éxito y que permitió, entre otras cosas, potenciar al máximo el talento de Jude Bellingham. La decisión tiene un objetivo claro: devolver al inglés a su posición ideal, ese rol de mediapunta llegador donde brilló en su primera temporada de blanco.

La idea de Xabi Alonso es simple en apariencia, pero profunda en su aplicación. El rombo permitiría que Bellingham vuelva a moverse con libertad por la mediapunta, llegando desde atrás, ocupando zonas de finalización y conectando con los dos delanteros. En la pizarra del nuevo entrenador, el inglés es una pieza absolutamente estructural: su capacidad para romper líneas, su energía inagotable y su instinto para pisar el área lo convierten en un futbolista diferencial que no puede quedar encorsetado.

Con esta formación, el Madrid ganaría densidad interior, un sello habitual en los equipos dirigidos por Xabi Alonso. El vértice inferior del rombo estaría ocupado por un pivote más posicional, mientras que los dos interiores ofrecerían recorrido y mecanismos de presión coordinada. Delante, la presencia de dos delanteros permitiría fijar centrales y liberar espacios para las llegadas de Bellingham.

El regreso al rombo no implica un retroceso táctico; todo lo contrario: encaja con la búsqueda de control que caracteriza al nuevo técnico y, al mismo tiempo, potencia a su futbolista más determinante en fase ofensiva. Xabi Alonso quiere construir un equipo reconocible, agresivo y dominante, y su primera gran decisión apunta en esa dirección.

El Madrid se prepara para un nuevo ciclo. Y Bellingham, liberado en el corazón del rombo, será su brújula.