La nueva lesión de Christian Pulisic genera preocupaciones antes del Mundial de 2026

La estrella de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Christian Pulisic, regresó a la enfermería, esta vez por un caso de bursitis, lo que pone otro freno a su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico del AC Milan, Massimiliano Allegri, confirmó la lesión antes del viaje de los Rossoneri a Bolonia el martes, que el equipo realizó sin Pulisic. Sin embargo, el técnico esperaba que el problema no fuera grave y se mantuvo optimista de que el extremo estadounidense se recuperará en los próximos días.

La bursitis es una inflamación de los sacos llenos de líquido cerca de las articulaciones, y la de Pulisic se encuentra cerca de la cadera, según The Athletic. El club tendrá que esperar a ver la evolución del jugador de 27 años durante la semana antes de tomar una decisión sobre su participación en el partido del viernes contra el Pisa.

Hasta entonces, el Milan debe arreglárselas sin uno de sus mejores jugadores para un partido crucial contra el Bolonia y así mantener la presión sobre el líder, el Inter. Una victoria el martes deja a los de Allegri a solo cinco puntos de su acérrimo rival en la cima de la tabla.

El pasado de Pulisic, afectado por las lesiones

Pulisic no es ajeno a las largas temporadas sin jugar. Solo en sus dos últimas temporadas en el Chelsea, el delantero sufrió cinco lesiones diferentes, manteniéndolo fuera de acción durante meses.

Pulisic se perdió los primeros dos meses y medio de la temporada 2020-21 debido a una lesión en el tendón de la corva. Regresó en octubre, pero en noviembre tuvo que volver a la enfermería durante poco menos de un mes debido a un problema muscular.

La temporada 2021-22 tuvo un comienzo inquietantemente similar: Pulisic sufrió una lesión de tobillo a principios de septiembre y no regresó hasta Halloween. Adelantándose a su última campaña con la camiseta azul, la estrella estadounidense se perdió dos meses más por un problema de rodilla.

Pulisic logró evitar problemas más prolongados y recurrentes tras su traslado al Milán... hasta la temporada 2025-26. El capitán de la selección estadounidense sufrió una lesión en el tendón de la corva durante un encuentro internacional en octubre que lo mantuvo de baja unos 25 días. Desde entonces, su estado físico ha estado en constante evolución, obligándolo a perderse algunos partidos o a ser suplente en los últimos dos meses.

Temporada Lesiones Partidos perdidos 2015-16 1 0 2016-17 1 1 2017-18 7 5 2018-19 5 14 2019-20 5 16 2020-21 4 14 2021-22 3 18 2022-23 1 12 2023-24 2 3 2024-25 2 6 2025-26 3 5

La selección nacional de Estados Unidos no puede permitirse un Pulisic con lesiones en el Mundial de 2026

Cualquier cosa que no sea un buen estado de salud para Pulisic significa problemas para el Chelsea. Si los hombres de Mauricio Pochettino quieren impresionar en casa este verano en el Mundial de 2026, necesitan que su mejor jugador lidere el camino.

Claro, la selección estadounidense de fútbol americano (USMNT) se impuso en la Copa Oro del verano pasado, e incluso consiguió victorias contra Paraguay y Uruguay durante el mercado internacional de noviembre mientras Pulisic permanecía en Milán. Pero ganar partidos del Mundial es una cuestión completamente distinta, una que el equipo necesita que su talismán conquiste.

Si Pulisic sufriera otro problema crónico durante la preparación para el torneo, se vería obligado a asumir el máximo nivel del deporte sin la preparación ideal que él o su entrenador desearían. No solo su estado físico para el partido sería una preocupación, sino también su forma física.



Desde que sufrió una lesión en el tendón de la corva en octubre, el mejor inicio de carrera de Pulisic en la temporada 2025-26 es solo un lejano recuerdo. El exjugador del Chelsea solo ha marcado cuatro goles desde su regreso, y esos cuatro goles llegaron antes de que el calendario cambiara a 2026.

En el nuevo año, Pulisic no ha logrado anotar ni un solo gol en cinco partidos. Volver a la enfermería en medio de semejante bajón es otro revés, y si los problemas se acumulan, el jugador de 27 años podría encontrarse en baja forma física al llegar el Mundial.