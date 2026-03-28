Federico Valverde atraviesa una de las etapas más productivas de su carrera. El mediocampista uruguayo alcanzó los 45 partidos disputados en la temporada y su rendimiento lo ubica como una de las piezas principales del Real Madrid.

Uno de los aspectos que explica su protagonismo es su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones. A lo largo del curso fue utilizado como mediocampista central, volante por derecha, lateral derecho, extremo por derecha, mediocentro defensivo, mediapunta, volante por izquierda y defensor central. Esa polifuncionalidad lo mantiene como una opción permanente dentro del equipo.

El rendimiento individual también se refleja en su producción ofensiva ya que en los últimos seis partidos acumuló seis goles. Ese registro incluye los cruces ante el Celta de Vigo, el Elche, el Atlético de Madrid, el Manchester City por la Champions y el amistoso entre la selección de Uruguay e Inglaterra.

Con sonido ambiente el gol de Fede queda mejor 🔊 pic.twitter.com/TBNYza9SEV — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 28, 2026

Ante el conjunto inglés protagonizó uno de los momentos más destacados de su carrera. En el partido de ida de la competición europea marcó un hat-trick en el Santiago Bernabéu y fue determinante desde el sector derecho tanto para ataque como en la recuperación. Es justamente su despliegue el aspecto que lo hace destacar.

El periodista Miguel Simón destacó su producción ofensiva en las últimas presentaciones. "Valverde en la temporada tiene 20 tiros acertados al arco y la mitad fueron en los últimos cinco partidos", señaló. Diego Latorre definió ese tramo como "un mes angelical", en referencia al nivel mostrado por el mediocampista.

El propio jugador, en una entrevista con AUF TV, explicó su enfoque dentro del campo. "Me gusta ayudar al equipo; a veces necesita un lateral y voy a estar, a veces un extremo y también voy a estar", afirmó. En la misma línea, destacó su compromiso con el trabajo diario. "Vivo 24 horas para el fútbol para poder estar bien y dar lo mejor en cada partido", sostuvo.