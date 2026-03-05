La oferta millonaria que le ofrecería el Manchester United a Bruno Fernandes para evitar que se vaya a Arabia Saudí

Manchester United ha puesto en marcha un ambicioso plan para asegurar la continuidad de uno de los futbolistas más importantes de su plantilla. El club inglés estaría dispuesto a ofrecer una renovación de contrato de dimensiones extraordinarias a Bruno Fernandes, con el objetivo de mantener al mediocampista portugués como pieza central de su proyecto deportivo.

La directiva de los "Red Devils" considera que Fernandes es uno de los pilares fundamentales del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desde su llegada al club, el mediocampista se ha consolidado como líder futbolístico del conjunto, destacando por su capacidad creativa, su carácter competitivo y su influencia directa en los resultados.

🚨 Manchester United are prepared to offer Bruno Fernandes a new deal worth up to £400,000 per week in a bid to fend off interest from Saudi Arabia.



The Portuguese midfielder is expected to base his decision largely on whether United secure Champions League qualification.

Con ese contexto en mente, el Manchester United ha preparado una oferta económica que busca blindar su permanencia en el club. El nuevo contrato contemplaría un salario de hasta 400 mil libras esterlinas por semana, una cifra que colocaría al portugués entre los jugadores mejor pagados de toda la Premier League.

En términos anuales, el acuerdo representaría ingresos cercanos a los 24 millones de euros por temporada para el futbolista. Este movimiento financiero responde a la necesidad de frenar el creciente interés que ha despertado el mediocampista en la Saudí Pro League, liga que en los últimos años ha captado múltiples figuras del futbol europeo.

Los clubes saudíes han mostrado disposición para presentar ofertas altamente competitivas en el mercado internacional. Por esa razón, el Manchester United busca adelantarse a cualquier escenario de negociación que pudiera poner en riesgo la continuidad de uno de los referentes más importantes del equipo.

Más allá del componente económico, el club también pretende convencer al jugador a partir del proyecto deportivo que busca consolidar en los próximos años. Fernandes es considerado una figura clave en el liderazgo del vestidor y en la construcción de un equipo que aspire nuevamente a competir por los principales títulos.

Sin embargo, la decisión final no dependerá únicamente del aspecto contractual. De acuerdo con diversos reportes, el propio Bruno Fernandes estaría evaluando distintos factores antes de definir su futuro, entre ellos la competitividad del equipo y sus aspiraciones deportivas en el corto plazo.

Uno de los elementos que podría resultar determinante en su postura es la posibilidad de que el Manchester United logre clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League. La presencia en la máxima competición europea es vista como un punto crucial dentro del análisis del jugador.

La participación en ese torneo representaría una señal clara sobre el rumbo deportivo del club. En caso de que el equipo asegure su lugar en la Champions League, el escenario para concretar la renovación del mediocampista portugués podría volverse considerablemente más favorable.