La opción fuera de la Liga MX que gusta en Cruz Azul para el banquillo

Si bien el torneo no ha terminado, dentro de Cruz Azul ya valoran el futuro del club de cara al verano. Luego del despido de Nicolás Larcamón a días del inicio de la liguilla, es un hecho que en el cuadro de la capital del país ya se tiene en lista el fichaje de un entrenador de élite para el siguiente curso.

Si bien es cierto que Joel Huiqui lo está haciendo bien dentro de su rol de interino, su continuidad como primer entrenador no está ni cerca de firmarse. Tal es así que la gerencia sigue sumando nombres en su lista de opciones, a las cuales hay que incluir una opción que fue buscada ya en un par de ocasiones previas.

ESPERARÁN 👀



Cruz Azul sigue en busca de técnico y a los nombres de Matías Almeyda y ‘Turco’ Mohamed, se une con mucha fuerza el de Guillermo Almada.



💥 Desde ESPN reportan que la directiva cementera esperará al desenlace que tenga Almada en el Real Oviedo, y si pierde la… pic.twitter.com/V3dHuIg5AK — Futbol Total (@futboltotal) May 2, 2026

El hombre es cuestión es Guillermo Almada. El perfil del excampeón de la Liga MX con Pachuca gusta y mucho dentro de Cruz Azul. El técnico es un profesional en toda la extensión de la palabra. Un entrenador que suele destacar por la disciplina que impone dentro de sus plantillas desde el primer segundo.

Almada cumple además con el tipo de fútbol que dentro de La Noria buscan desarrollar. El técnico uruguayo no entiende otro perfil de juego que no sea el ofensivo. Siempre ir a ganar. E incluso, cuando los suyos ya estén delante en el marcador, buscar más goles a favor.

Real Betis V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Por ahora no hay nada cerrado entre ninguna de las partes. Guillermo está enfocado con el Real Oviedo. El técnico quiere evitar que el club descienda, una tarea que luce demasiado compleja. Una batalla casi perdida.

Una vez que se defina el destino del club, entonces el cuadro de Cruz Azul tocará la puerta de Almada. Guillermo deberá elegir entre volver a México a la Primera División, o seguir con el Oviedo en Segunda con la meta de volver al máximo circuito.

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