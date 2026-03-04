La picante publicación de Griezmann después de eliminar al FC Barcelona en la Copa del Rey

La clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey no solo dejó euforia en el vestuario rojiblanco, sino también un mensaje con destinatario claro. Apenas consumado el pase, Antoine Griezmann utilizó su cuenta de Instagram para lanzar una frase que no pasó inadvertida: “¿Esta foto va muy dura?”. Una publicación cargada de ironía y memoria.

Un mensaje con historia reciente

El guiño del delantero francés remite a un episodio de la temporada pasada. En marzo de 2025, tras un vibrante 4-2 del FC Barcelona sobre el Atlético en el Metropolitano por LaLiga, el club catalán compartió una imagen en la que se veía a Griezmann en primer plano y, al fondo, a los once futbolistas azulgranas celebrando en corro. El texto que acompañaba aquella publicación fue: “Esta foto va muy dura”, en tono burlón por la remontada, ya que el conjunto madrileño había comenzado ganando 2-0.

Griezmann no olvida 😤😤



El ajuste de cuentas del francés con el Barça por un tuit la temporada pasada tras el 2-4 en Liga 💥💥#CopadelRey #LaCopaMola pic.twitter.com/ou39rAdhiU — MARCA (@marca) March 3, 2026

La frase quedó instalada. Y este martes, el francés decidió recuperarla en el momento justo.

Aunque el Atlético cayó 3-0 en el Camp Nou, hizo valer el contundente 4-0 conseguido en la ida para asegurarse un lugar en la final. Al término del encuentro, Griezmann publicó una imagen celebrando la clasificación, mientras dos futbolistas del Barcelona aparecen tendidos en el césped, visiblemente golpeados por la eliminación. La pregunta, acompañada por tres emojis de sorpresa, replicó casi palabra por palabra el mensaje que había difundido su exclub meses atrás.

El gesto fue interpretado como una respuesta elegante, aunque punzante, que reaviva una rivalidad que en los últimos años ha sumado capítulos intensos. Griezmann, que vistió ambas camisetas, conoce de primera mano la sensibilidad de un cruce que trasciende lo deportivo.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Lejos de apagarse, el cruce entre rojiblancos y azulgranas tendrá nuevos episodios en el corto plazo. Ambos equipos volverán a enfrentarse el fin de semana del 4 y 5 de abril por LaLiga. Además, si superan sus respectivas series europeas ante el Tottenham Hotspur y el Newcastle United, podrían medirse nuevamente en los cuartos de final de la Champions, con un posible cruce de ida y vuelta que elevaría aún más la temperatura.

Griezmann ya dejó claro que no olvida. Y en el fútbol moderno, donde las redes sociales amplifican cada gesto, una frase puede convertirse en la chispa que encienda una nueva batalla deportiva.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL ESPAÑOL