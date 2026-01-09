La posible alineación titular del América para enfrentarse a Xolos de Tijuana

La Liga MX está de vuelta con el Clausura 2026, donde Toluca buscará hacerse con el tricampeonato, sin embargo, no será sencillo porque el resto de los clubes buscarán evitarlo a toda costa, entre ellos, el América, que no quiere pasar otro año sin conseguir títulos.

Cada vez más cerca del debut en el Clausura 2026. 🫡🔥 pic.twitter.com/cAcBkZwQmZ — Club América (@ClubAmerica) January 3, 2026

A pesar de ello, la directiva de las Águilas sigue creyendo firmemente en el proyecto del estratega brasileño André Jardine, quien podría estar viviendo sus últimos momentos en el Nido sino llegan más trofeos a las vitrinas.



Los Millonetas arrancan el certamen visitando a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, este viernes 9 de enero, esperando sumar sus primeros tres puntos. Su último enfrentamiento acabó con triunfo de los capitalinos por 3-1, con doblete del uruguayo Brian Rodríguez y una diana de su compatriota Rodrigo Aguirre, siendo Ramiro Árciga el encargado de descontar.

Hasta ahora, los de Coapa han hecho oficial el fichaje del pivote brasileño Rodrigo Dourado, procedente del San Luis, quien fue una petición directa del entrenador, quien lo tuvo bajo su mando en las filas potosinas. Tras un año buscando su contratación, por fin lo logró. Otra alta fue el lateral Aarón Mejía, que viene de Xolos.



Sobre las bajas, los azulcremas no han anunciado ninguna, pero se sabe que hay varios elementos que no entran en planes como los chilenos Víctor Dávila e Igor Lichnovsky, Néstor Araujo y el neerlandés Javairo Dilrosun.

Para no variar, se esperaba que el capitán y delantero Henry Martín iniciará el torneo, pero al final de cuentas, esta misma semana se cayó su participación por una nueva lesión. Según TUDN, La Bomba presentó problemas musculares, así que quedó fuera de la convocatoria, una situación que ya preocupa tanto a la directiva como al cuerpo técnico.

Aquí está la posible alineación del América para la Jornada 1 del Clausura 2026:

EL POSIBLE ONCE TITULAR DEL AMÉRICA

Luis Malagón | Manuel Velasquez/GettyImages

Portero: Luis Malagón – Si ninguna sorpresa se presenta, el michoacano se perderá la fase final del semestre por estar convocado para el Mundial 2026, así que deberá dejar en alto su nombre en las primeras jornadas.

Defensa: Sebastián Cáceres – El uruguayo seguirá convertido en el líder de la zaga central, sobre todo si se toma en cuenta que Igor Lichnovsky y Néstor Araujo no entran en planes.

Defensa: Ramón Juárez – A pesar de su amor por el club y el apoyo constante del público, el canterano sigue sin ser tratado de forma justa. Se espera que esta vez sí sea titular en la zaga.

Lateral izquierdo: Cristian Borja – Hasta ahora, el colombiano sigue sin tener competencia en la posición porque el técnico no toma en cuenta a Ralph Orquín. Debido a eso, están en búsqueda de alguien para la posición.

Lateral derecho: Israel Reyes – El bajo nivel de Kevin Álvarez obligaría a que el defensor se haga cargo de dicho rol, algo a lo que ya está acostumbrado. También podría perderse el final del torneo por su convocatoria a selección.

Pivote: Jonathan Dos Santos – A pesar del arribo de Rodrigo Dourado, su corta estadía lo obligaría a irse acostumbrando poco a poco, por lo que son pocas posibilidades de verlo de inicio, dejando el papel al veterano mundialista.

Mediocentro: Álvaro Fidalgo – Pese a los constantes rumores que lo ponen fuera del equipo para probar suerte en Europa, hasta ahora sigue sin haber nada oficial. El Maguito será el encargado de mover los hilos una vez más.

Mediocentro: Érick Sánchez – El Chiquito logró elevar su nivel el torneo pasado, así que se ganó el aplauso de los aficionados. Supo lidiar con la fuerte presión y varias veces fue clave para sacar resultados positivos.

Mediocentro: Alejandro Zendejas – Pegado al costado derecho, el estadounidense es un verdadero peligro, una pesadilla para los rivales. Si bien no acabó el semestre pasado con el mejor nivel, siempre es un arma poderosa que cambia el rumbo de los encuentros.

Delantero: Allan-Saint Maximin – Su primer torneo no fue el esperado, así que tendrá su revancha. En algunos cotejos dio muestra de sus grandes habilidades con el balón, razón suficiente para no hacerlo menos.

Delantero: Brian Rodríguez – El atacante podría fungir como un falso ‘9’ o simplemente acompañar en una línea de dos delanteros. Sin Henry Martín y las dudas que han generado el accionar del colombiano Raúl Zúñiga y Víctor Dávila, es la opción más viable.

America v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación del América (4-1-3-2)



Portero: Luis Malagón

Defensas: Cristian Borja, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Israel Reyes

Mediocampistas: Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Érick Sánchez, Alex Zendejas

Delanteros: Allan-Saint Maximin, Brian Rodríguez

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE XOLOS (4-2-3-1)

Tijuana v Tigres UANL - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Portero: Toño Rodríguez

Defensas: Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Vega, Rafael Fernández

Mediocampistas: Frank Boya, Iván Tona, Kevin Castañeda

Delanteros: Ramiro Árciga, Gilberto Mora, Mourad El Ghezouani