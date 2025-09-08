La posible alineación de Argentina para enfrentarse vs Ecuador por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial

Las selecciones de Argentina y Ecuador se enfrentan en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026. La Albiceleste es líder absoluto con 38 puntos y con 10 unidades de diferencia sobre su inmediato perseguidor (Brasil).

Por su parte, Ecuador tiene 18 puntos y en estos momentos está en zona de repechaje, un punto por encima de Bolivia. Entre ambos parece estar un eliminado y el otro quien juegue el partido de playoff para estar en la próxima Copa del Mundo.

La posible alineación de Argentina

POR: Emiliano Martínez - Con su impronta y solvencia, da seguridad como ningún otro. Ahora debe resolver su futuro en el Aston Villa, ya que creía que iba a ser transferido al Manchester United pero seguirá siendo Villano.

LD: Gonzalo Montiel - El lateral derecho aporta equilibrio entre defensa y ataque. En el Atlético Madrid alterna en su posición con Marcos Llorente pero es importante para Diego Simeone.

DFC: Leonardo Balerdi - Creciendo cada vez más como jugador de la selección ante cada vez que es titular, en este caso lo sería por la baja de Cuti Romero por acumulación de amarillas.

DFC: Nicolás Otamendi - Referente absoluto, en Benfica y en Argentina. Con Balerdi hacen una gran dupla, que va entendiéndose cada vez más cuando les toca jugar.

DFI: Marcos Acuña - Él llega en un gran nivel, luego de demostrar su jerarquía en River Plate.

MCD: Nicolás Paz - Cada vez que suma minutos, demuestra su prestancia y jerarquía. Ingresó ante Venezuela en los últimos minutos y por su gran nivel en el Como, el mediocampista podría ir desde el arranque en Quito para sumar experiencia en la selección campeona de América y del Mundo.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Marcelo Endelli/GettyImages

MC: Leandro Paredes - El mediocampista se mete en el equipo ante la baja de Enzo Fernández y porque está demostrando un nivel superlativo en Boca Juniors.

MCI: Alexis Mac Allister - Figura total del Liverpool que quiere ir por todo. Tanto para Scaloni como para Slot, es titular indiscutido.

MP: Thiago Almada - Más allá del flojo arranque del Atlético de Madrid, su rendimiento es de las pocas esperanzas concretas del Colchonero para esta temporada.

ED: Franco Mastantuono - El delantero del Real Madrid suma roce, minutos y experiencia, tanto en su nuevo club como en la selección. Su aceptable partido ante Venezuela lo mete desde el arranque en Quito.

DC: Lautaro Martínez - El capitán del Inter es un goleador implacable. Ante la titularidad de Julián Álvarez ante Venezuela y el gol de Lautaro ante la Vinotinto, debería ser él quien vaya desde el inicio ante Ecuador.

Así se verá la posible alineación de Argentina (4-4-2)

Portero: Dibu Martínez

Defensas: Molina, Balerdi, Martínez, Acuña

Centrocampistas: Paz, Paredes, Mac Allister, Thiago Almada

Delanteros: Franco Mastantuono, Lautaro Martínez

Más noticias sobre el Mundial 2026