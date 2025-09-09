La posible alineación de Brasil vs Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026

Brasil visitará La Paz a los dirigidos por Óscar Villegas, que necesitan ganar para soñar con el Repechaje para ingresar a la próxima Copa del Mundo 2026.

La Canarinha se despidió de su gente antes de la Copa del Mundo goleando a Chile, que ya estaba eliminada del Mundial. Ahora enfrentará a Bolivia como visitante, sin jugar por nada desde lo numérico, pero con su rival teniendo la concreta posibilidad de volver al trofeo más importante del planeta desde Estados Unidos 1994.

La posible alineación de Brasil ante Bolivia

POR: Alisson - Referente bajo palos, el brasileño sigue siendo garantía de seguridad para el Liverpool y la selección de Brasil. Su capacidad para atajar balones imposibles y su liderazgo desde la portería le convierten en una pieza clave en partidos de máxima exigencia.

LI: Alex Sandro - Es un lateral izquierdo físico, polivalente y equilibrado, con capacidad de ida y vuelta, que destaca más por su regularidad y fiabilidad que por un talento creativo diferencial.

DFC: Gabriel - Es un zaguero con imposición física, buena lectura defensiva, capacidad para anticipar y excelente salida de balón. En el Arsenal protagonizó actuaciones destacadas en la Champions League y Premier League.

DFC: Marquinhos - El capitán ha sido pieza clave del PSG campeón de la UEFA Champions League y de la Selección de Brasil durante más de una década. Combina velocidad, concentración y temple, lo que lo convierte en un defensa moderno: fuerte atrás pero también participativo en la construcción.

LD: Wesley Fofana - Es un lateral derecho ofensivo, físico y técnico, con gran recorrido y capacidad de desequilibrio, aunque todavía con margen de mejora en la solidez defensiva y en Chelsea aprenderá de ello.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-CHI | PABLO PORCIUNCULA/GettyImages

MC: Casemiro - Especialista en la recuperación de balón, con gran lectura táctica para anticipar, cerrar espacios y proteger la defensa. Su capacidad para el robo limpio y las coberturas fue clave en los éxitos del Madrid.

MC: Bruno Guimarães - Destaca por su visión y capacidad de dar pases verticales que rompen líneas. Es muy confiable en la circulación, con buena pausa y lectura para acelerar o enfriar el ritmo. Aunque no es un mediocentro puramente defensivo, tiene intensidad en la presión y es efectivo robando balones gracias a su buena colocación.

EI: Gabriel Martinelli - Es un extremo rápido, intenso y vertical, que combina sacrificio defensivo con peligro constante al contragolpe y llegada al área.

MCO: Matheus Cunha - Puede actuar como delantero centro, segundo punta o incluso como extremo izquierdo, gracias a su movilidad. No es un “9” clásico de área; le gusta salir de la zona de ataque, bajar a recibir y participar en la creación, funcionando como un delantero asociativo.

ED: Raphinha - Muy habilidoso, con cambios de ritmo y fintas que le permiten superar rivales. Su jugada clásica es enganchar hacia dentro desde la derecha para buscar el disparo con zurda. explosivo en carrera, siempre busca el desborde o atacar espacios a la espalda. Tiene buen golpeo desde media distancia y suele probar remates de fuera del área.

DC: João Pedro - Las ausencias de Neymar, Rodrygo o Vinicíus, abren oportunidades y sin esos tres jugadores el ataque lo completaría João Pedro, quien debutó con el Chelsea en el Mundial de Clubes dejando una buena sensación y goles.

Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Buda Mendes/GettyImages

Así se vería la alineación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Alisson

Defensas: Alex Sandro, Gabriel, Marquinhos, Fofana

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha

Delantero: João Pedro

Más noticias sobre el Mundial 2026