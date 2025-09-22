La posible alineación de Chivas vs Necaxa en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este martes 23 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y Club Necaxa.

A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 19:07 horas (Ciudad de México) y 21:07 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Chivas para el partido vs Necaxa

El capitán Gutiérrez podría volver tras su lesión ante la ausencia de González | Hector Vivas/GettyImages

Raúl Rangel (P): el 'Tala' se ha mantenido como el portero titular de Gabriel Milito, por lo que no se esperan novedades en la portería.

José Castillo (LD): el joven zaguero está recibiendo la confianza como titular y como central.

Diego Campillo (DFC): el refuerzo ha recibido la confianza del cuerpo técnico para este semestre y ha demostrado su valía.

Luis Romo (DFC): el líder defensivo está siendo usado como central dadas sus condiciones.

Miguel Tapias (DFC): otro de los jugadores que llegaron a reforzar la zaga han recibido la confianza del cuerpo técnico para ser titular y han jugado en la primera mitad del certamen regular.

Bryan González (LI): es uno de los refuerzos juveniles del equipo y que se espera que puedan aportar al cambio generacional de la plantilla, sobre todo en el mediocampo.

Efraín Álvarez (MD): el seleccionado mexicano es uno de los mejores jugadores del equipo y ha brillado en su primera temporada con el equipo.

Omar Govea (MC): un jugador que estaba siendo borrado por los timoneles pasados ha despertado el interés de Milito en él.

Erick Gutiérrez (MC): uno de los líderes del mediocampo, es duda ya que está saliendo de una lesión, pero ante la ausencia del 'Oso' por expulsión podría volver.

Richard Ledezma (MI): uno de los refuerzos procedentes del PSV Eindhoven está recibiendo minutos y que mejor para adaptarlo al estilo de juego de la Liga.

Armando González (DC): la 'Hormiga' ha destacado en el ataque del Rebaño y podría volver a ser el delantero titular.

Más noticias sobre la Liga MX