La posible alineación de Chivas vs Necaxa en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX
El Rebaño Sagrado viene de ser goleado en casa ante los Diablos Rojos
Este martes 23 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 10 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre el Club Deportivo Guadalajara y Club Necaxa.
A continuación, te dejamos con la posible alineación para este compromiso programado a las 19:07 horas (Ciudad de México) y 21:07 horas (Estados Unidos).
La posible alineación de Chivas para el partido vs Necaxa
- Raúl Rangel (P): el 'Tala' se ha mantenido como el portero titular de Gabriel Milito, por lo que no se esperan novedades en la portería.
- José Castillo (LD): el joven zaguero está recibiendo la confianza como titular y como central.
- Diego Campillo (DFC): el refuerzo ha recibido la confianza del cuerpo técnico para este semestre y ha demostrado su valía.
- Luis Romo (DFC): el líder defensivo está siendo usado como central dadas sus condiciones.
- Miguel Tapias (DFC): otro de los jugadores que llegaron a reforzar la zaga han recibido la confianza del cuerpo técnico para ser titular y han jugado en la primera mitad del certamen regular.
- Bryan González (LI): es uno de los refuerzos juveniles del equipo y que se espera que puedan aportar al cambio generacional de la plantilla, sobre todo en el mediocampo.
- Efraín Álvarez (MD): el seleccionado mexicano es uno de los mejores jugadores del equipo y ha brillado en su primera temporada con el equipo.
- Omar Govea (MC): un jugador que estaba siendo borrado por los timoneles pasados ha despertado el interés de Milito en él.
- Erick Gutiérrez (MC): uno de los líderes del mediocampo, es duda ya que está saliendo de una lesión, pero ante la ausencia del 'Oso' por expulsión podría volver.
- Richard Ledezma (MI): uno de los refuerzos procedentes del PSV Eindhoven está recibiendo minutos y que mejor para adaptarlo al estilo de juego de la Liga.
- Armando González (DC): la 'Hormiga' ha destacado en el ataque del Rebaño y podría volver a ser el delantero titular.
BENJAMÍN GUERRA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.