La posible alineación de España para enfrentar a Croacia

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre en el Stadion Poljud de Split por la cuarta jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. La Roja lidera con nueve puntos: le ganó 3-2 a Inglaterra en Wembley, goleó 4-1 a Croacia en Sevilla y venció 3-1 a República Checa en Oviedo. Los croatas suman apenas tres unidades y llegan muy golpeados después del 0-7 ante Inglaterra en Rijeka, la derrota más abultada de su historia.

Luis de la Fuente sigue sin Nico Williams, que dejó la concentración por una lesión muscular sufrida ante Croacia. Tras las rotaciones en Oviedo, el técnico recuperaría a varios de sus habituales para cerrar la ventana con pleno.

La posible alineación de España vs Croacia

POR - Unai Simón: Le dejó el arco a David Raya en Oviedo y vuelve para el cierre de la ventana. Su experiencia en partidos de presión y su buena lectura de los centros pesan en un estadio que se anticipa caliente.

LD - Iván Fresneda: Aprovechó su titularidad ante Chequia con una actuación sólida. Es rápido, incansable para ir y volver, y le da a España una salida veloz por la banda derecha.

DFC - Pau Cubarsí: Juega con una calma impropia de su edad. Su capacidad para romper líneas con un pase raso desde atrás es una de las primeras armas del juego de posición de La Roja.

DFC - Dean Huijsen: Alto, zurdo y con buen pie para lanzar en largo. Su dominio del juego aéreo será clave para contener a Igor Matanović, un nueve que vive de los centros.

LI - Marc Cucurella: Descansó en Oviedo y llega con piernas frescas. Intensidad, presión alta y un despliegue constante por la izquierda que contagia al resto del equipo.

MC - Fermín López: Entró en el segundo tiempo ante Chequia y ahora apunta al once. Es un volante con llegada al área, que pisa zonas de gol y aparece por sorpresa desde segunda línea.

MC - Martín Zubimendi: El ancla del mediocampo cuando Rodri descansa. Ordena, cubre espacios y simplifica el juego con pases cortos, lo que le da libertad a Pedri y a Fermín para soltarse.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Diego Souto/GettyImages

MC - Pedri: Fue reemplazado en el segundo tiempo ante República Checa para dosificar cargas. Es el que pone la pausa, el que encuentra al compañero libre y el que hace que España tenga siempre la pelota.

ED - Lamine Yamal: Lleva cuatro goles en esta Nations League y marcó en los tres partidos: el gol temprano en Wembley, el doblete con asistencia ante Croacia y el 1-0 en Oviedo, antes de salir en el entretiempo para descansar. Los croatas ya lo sufrieron hace una semana.

DC - Mikel Oyarzabal: Vio desde el banco el triunfo ante Chequia y vuelve a ser el nueve. No es un delantero de área clásico: baja, combina, presiona y sabe aparecer en el momento justo para definir.

EI - Víctor Muñoz: Ingresó en el entretiempo ante Chequia y le dio la asistencia a Merino para el 3-1. Con la baja de Nico Williams, tiene su chance por la izquierda con su desborde y su atrevimiento en el uno contra uno.

Así se vería la formación de España (4-3-3)

Portero: Unai Simón

Defensores: Iván Fresneda, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Marc Cucurella

Mediocampistas: Fermín López, Martín Zubimendi, Pedri

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz

Así se vería la formación de Croacia (4-2-3-1)

Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3 | Pixsell/MB Media/GettyImages

Portero: Dominik Livaković

Defensores: Ivan Smolčić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol

Mediocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić

Mediapuntas: Franjo Ivanović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić

Delantero: Igor Matanović