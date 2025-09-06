La posible alineación de España para enfrentarse a Turquía en la clasificación al Mundial 2026

La selección de España arrancó su camino en las Eliminatorias con victoria ante Bulgaria en Sofía y buscará quedar como el único líder del grupo E visitando a Turquía.

La posible alineación de España ante Turquía

POR - Unai Simón: el portero del Athletic Club pasa un brillante momento en su equipo y lo quiere trasladar a su selección. Desde su recuperación, la vuelto a ser el titular de La Roja.

LI - Marc Cucurella: el lateral izquierdo, campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, genera amores y odios pero es de los preferidos por De La Fuente en esa posición.

DFC - Dean Huijsen: es un central de presente y de futuro. Muestra toda su clase en el Real Madrid, la cual ya traía desde el Bournemouth de la Premier League.

DFC - Robin Le Normand: titular indiscutido para Simeone en el Atlético de Madrid, cumple el mismo rol en la Roja en el centro de la zaga.

LD - Pedro Porro: Dani Carvajal ha vuelto a una convocatoria de la selección española y, a pesar de que ya ha jugado de inicio en el Real Madrid, es probable que en este segundo partido De la Fuente apueste por Porro como titular nuevamente.

MCD - Mikel Merino: quizá sea una de las pocas dudas en el once, pero tras la baja de Fabián Ruiz parece que el jugador del Arsenal sería el elegido por el técnico para ocupar su puesto en el centro del campo.

MC - Martin Zubimendi: lo quiso Xabi Alonso para Real Madrid pero se lo llevó el Arsenal, que aunque no empezó de buena manera la temporada, tiene todo para crecer tras su paso por la Real Sociedad. Desde la lesión de Rodri, ha sido un fijo en el once.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Sports Press Photo/GettyImages

MCI - Pedri: junto a Yamal, el niño mimado de La Roja, siendo la rueda de auxilio de todos. Es el cerebro de esta selección y está teniendo continuidad, algo fundamental para cualquier futbolista.

ED - Nico Williams: titular indiscutible en el extremo derecho. Su desequilibrio es determinante para desatar a defensas complicadas.

DC - Mikel Oyarzabal: no es centrodelantero pero juega como tal, ganándole el puesto a jugadores clave como Álvaro Morata. De la Fuente confía en él, y hasta ahora Oyarzabal ha respondido con un buen rendimiento.

EI - Lamine Yamal: indiscutible en cualquier once. El distinto, decisivo y determinante. Si el Barcelona sueña con él, España también.

Spain v Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Alex Livesey/GettyImages

Así se vería la alineación de España ante Bulgaria (4-3-3)

Portero: Unai Simón

Defensas: Marc Cucurella, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Oscar Mingueza

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Pedri

Delanteros: Nico Williams, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

Así se vería la alineación de Turquía (4-2-3-1)

Portero: Uğurcan Çakır

Defensas: Eren Elmalı, Abdulkerim Bardakci, Merih Demiral, Mert Muldur

Mediocampistas: Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek

Volantes ofensivos: Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Akgün

Delantero: Kerem Aktürkoğlu