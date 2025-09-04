La posible alineación de Francia para enfrentarse a Ucrania en la jornada 1 de la clasificación al Mundial 2026

La selección francesa comienza su camino en la clasificación al Mundial 2026 con un exigente enfrentamiento ante Ucrania, un rival que siempre compite al máximo nivel. Didier Deschamps, consciente de la importancia de arrancar con victoria, prepara un once que combina solidez defensiva, potencia en la medular y un ataque de lujo liderado por Kylian Mbappé.

A continuación, repasamos la alineación titular de Les Bleus línea por línea.

La posible alineación de Francia

POR: MIKE MAIGNAN – El guardameta del AC Milan se ha consolidado como el heredero natural de Hugo Lloris en la selección francesa. Seguro bajo palos, con grandes reflejos y excelente juego con los pies, Maignan transmite confianza a toda la zaga. Su liderazgo desde la portería será clave para frenar las llegadas de Ucrania y mantener la portería a cero.

LD: JULES KOUNDÉ – El lateral derecho, habitual central en su club, se ha adaptado al rol en el combinado nacional. Su polivalencia lo convierte en una pieza fundamental para Deschamps. Koundé ofrece solidez defensiva, buena salida de balón y capacidad para incorporarse en ataque, aunque su principal virtud sigue siendo su contundencia en el uno contra uno.

DFC: DAYOT UPAMECANO – El defensor del Bayern Múnich aporta fuerza física, velocidad y una gran capacidad para anticiparse a los delanteros rivales. Upamecano es un central dominante en los duelos aéreos y con carácter para liderar la zaga. Su labor será vital frente a un equipo ucraniano que buscará aprovechar cada balón parado.

DFC: LUCAS HERNÁNDEZ – El zaguero aporta garra, experiencia y capacidad de liderazgo. Lucas Hernández destaca por su agresividad defensiva y su inteligencia táctica, siendo un complemento perfecto para Upamecano. Además, su polivalencia le permite también actuar como lateral izquierdo si la situación lo requiere.

France v Germany - International Friendly | Franco Arland/GettyImages

LI: LUCAS DIGNE – El lateral izquierdo del Aston Villa es un futbolista con recorrido, buena capacidad defensiva y, sobre todo, precisión en los centros. Digne buscará dar amplitud al juego francés por la banda izquierda y generar peligro con sus incorporaciones ofensivas.

MC: AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – El mediocampista del Real Madrid es uno de los motores de esta selección. Su capacidad para recuperar balones, imponerse en los duelos físicos y distribuir con criterio lo convierten en un pilar imprescindible. Tchouaméni es, sin duda, el ancla que equilibra a Francia en la medular.

MC: ADRIEN RABIOT – El centrocampista del AC Milan aporta recorrido, calidad en la salida de balón y llegada al área rival. Rabiot es un box-to-box que ayuda tanto en defensa como en ataque, ofreciendo siempre una opción de pase y apoyando al equipo en las transiciones.

MCO: DESIRÉ DOUÉ – Una de las grandes promesas del fútbol francés. El joven jugador aporta desborde, verticalidad y frescura en la banda derecha. Su capacidad para romper líneas y generar ocasiones lo convierte en un arma peligrosa, y Deschamps confía en que su desparpajo sea clave para abrir defensas cerradas como la de Ucrania.

MD: OUSMANE DEMBÉLÉ – El extremo del PSG es un futbolista imprevisible, capaz de desequilibrar en cualquier momento gracias a su velocidad y regate. Dembélé maneja ambas piernas con naturalidad, lo que lo hace muy difícil de defender. Su conexión con Mbappé promete ser una de las grandes armas ofensivas de Francia.

MI: MARCUS THURAM – El delantero del Inter de Milán ha dado un salto de calidad en los últimos años y se ha ganado un puesto en el once titular. Thuram aporta potencia física, movilidad y olfato goleador. Además, su capacidad para jugar tanto por banda como en el centro lo convierte en una pieza versátil dentro del ataque.

DC: KYLIAN MBAPPÉ – El capitán y líder indiscutible de esta selección. Mbappé es, sin duda, el jugador más determinante del mundo en la actualidad. Su velocidad, regate y definición lo hacen prácticamente imparable. Contra Ucrania, será la principal referencia ofensiva y la gran esperanza de los franceses para empezar la clasificación con una victoria contundente.

Así se vería la alineación de Francia (4-2-3-1)

Dembele | Catherine Steenkeste/GettyImages

Portero: Maignan

Defensas: Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Digne

Centrocampistas: Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Doué, Thuram

Delantero: Mbappé

Así se vería la alineación de Ucrania (4-3-3)

Portero: Riznyk

Defensas: Zinchenko, Mykolenko, Zbarnyi, Tymchyk

Centrocampistas: Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk

Delanteros: Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk

Más noticias sobre el Mundial 2026