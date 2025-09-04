La posible alineación de Italia para enfrentarse vs Estonia por la fase de clasificación para el Mundial 2026

Italia sabe que debe dar el gran salto en este Mundial 2026. Luego de haberse quedado afuera en las dos últimas ediciones, el conjunto comandado por Gennaro Gattuso buscará romper la mala racha y comenzar a acercarse al gran objetivo.

El encuentro ante Estonia del próximo viernes 5 de agosto será crucial para eso. Una victoria lo continuaría encaminándose en la fase de clasificación de un grupo I donde ellos son los grandes favoritos.

A continuación cómo será la posible alineación para este partido.

La posible alineación de Italia

POR: GIANLUIGI DONNARUMMA – El arquero sigue siendo la gran referencia bajo los tres palos de Italia. Con 26 años ya es capitán y líder indiscutible, transmitiendo seguridad con su envergadura, reflejos y capacidad para aparecer en momentos decisivos. Su presencia será fundamental para sostener a la Azzurra en partidos de máxima exigencia.

LD: GIOVANNI DI LORENZO – El lateral del Napoli es un símbolo de regularidad y fiabilidad. Destaca por su capacidad defensiva y por proyectarse en ataque con criterio, aportando equilibrio en la banda derecha. Su experiencia en competiciones europeas le da un plus en el esquema de Gattuso.

DFC: ALESSANDRO BUONGIORNO – El central del Napoli ha crecido a pasos agigantados y hoy es una de las apuestas de futuro de la defensa italiana. Fuerte en el juego aéreo y firme en los duelos individuales, aporta agresividad y carácter a la última línea.

DFC: ALESSANDRO BASTONI – Pilares en el Inter de Milán, Bastoni combina buena salida de balón con solidez defensiva. Su zurda limpia le permite iniciar ataques desde el fondo y su experiencia en grandes escenarios lo consolida como líder natural de la zaga.

LI: FEDERICO DIMARCO – Uno de los laterales más ofensivos del fútbol europeo. Dimarco aporta profundidad constante, gran capacidad de centro y un potente disparo de media distancia. Su conexión con Bastoni es ya un arma reconocida en el Inter, y en la Selección busca replicar esa sociedad por la izquierda.

MC: DAVIDE FRATTESI – El mediocampista del Inter se caracteriza por su despliegue físico y llegada al área. Incansable en la presión y con olfato goleador, es un jugador que puede romper líneas y sorprender desde segunda línea.

MC: NICOLÒ BARELLA – El motor de Italia. Barella aporta intensidad, sacrificio y una capacidad de distribución que lo convierten en pieza clave en la medular. Su liderazgo en el centro del campo es vital para equilibrar al equipo y conectar defensa con ataque.

MC: SANDRO TONALI – Actualmente en la Premier League, Tonali es el mediocentro de carácter y precisión. Aporta criterio en la salida de balón, gran capacidad de pase largo y firmeza en la recuperación. Su rol será el de dar pausa y claridad a la circulación.

MC: SAMUELE RICCI – El volante del Milan es una de las apuestas jóvenes de la Azzurra. Con buena visión de juego y capacidad para manejar los tiempos, Ricci aporta frescura y alternativas en un mediocampo lleno de talento.

DC: MOISE KEAN – El delantero de la Fiorentina busca consolidarse como referencia ofensiva. Rápido, potente y con capacidad para abrir defensas, Kean ofrece movilidad constante en ataque y genera espacios para sus compañeros.

DC: GIACOMO RASPADORI – El atacante del Atlético Madrid es un jugador versátil, capaz de jugar como punta o media punta. Raspadori destaca por su inteligencia táctica, buena definición y facilidad para asociarse. Su entendimiento con Kean será clave para darle dinamismo al ataque italiano.

Así se vería la alineación de Italia (4-4 -2)

Portero: Donnarumma

Defensas: Di Lorenzo; Buongiorno, Bastoni, Dimarco

Centrocampistas: Frattesi, Barella, Tonali, Ricci

Delantero: Moise Kean, Raspadori

Así se vería la alineación de Estonia (4-2-3-1)

Portero: Karl Hein

Defensas: Kuusk, Paskotsi, Soomets, Saliste

Centrocampistas: Kait, Shein Rocco

Centrocampistas ofensivos: Sinyavskiy, Palumets, Anier

Delantero: Alex Tamm

