La posible alineación de Portugal para enfrentarse a Hungría en el partido de clasificación para el Mundial 2026

Portugal visitará a Hungría el 9 de septiembre de 2025 en el Puskás Aréna de Budapest, en un choque vibrante por la clasificación al Mundial 2026. Los lusos llegan como favoritos gracias a su talento ofensivo y la solidez que han mostrado en la fase de grupos, pero no pueden confiarse ante una Hungría que se hace fuerte en casa y suele crecerse ante rivales de peso. Se espera un encuentro intenso, con gran ambiente y mucho en juego.

A continuación les dejamos con la posible alineación de Portugal.

La posible alineación de Portugal

POR: DIOGO COSTA - El guardameta del FC Porto ha emergido como una de las grandes figuras de la portería en Europa. Diogo Costa destaca por su seguridad bajo los palos, su agilidad y su capacidad para anticipar los movimientos de los delanteros rivales. A sus 25 años, ya se ha consolidado como el portero titular de la selección portuguesa gracias a su notable habilidad para atajar balones en situaciones de peligro y su valentía en las salidas. Además, su excelente juego con los pies le permite ser una pieza clave en la salida de balón desde atrás, característica vital en el fútbol moderno.

LD: DIOGO DALOT - El lateral derecho del Manchester United es uno de los futbolistas más completos en su posición. Cancelo se ha distinguido por su versatilidad, capacidad de adaptación y habilidad para jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda. En esta alineación, ocupa su posición natural en el lateral derecho, desde donde aporta tanto en defensa como en ataque. Su contribución ofensiva, combinada con su disciplina defensiva, lo convierte en una pieza clave para Portugal.

DFC: ANTONIO SILVA - El joven defensor del Benfica ha demostrado ser una de las mayores promesas del fútbol portugués. A pesar de su corta edad, Antonio Silva juega con la madurez de un veterano, mostrando una gran capacidad para defender en situaciones de uno contra uno y un excelente sentido de la colocación. Su altura y potencia le permiten ser dominante en el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque en jugadas a balón parado. Además, su habilidad para distribuir el balón desde la defensa le aporta un valor añadido al equipo en la fase de construcción del juego.

DFC: GONZALO INÁCIO - El defensor del Sporting C. P. y está gozando de un buen arranque de temporada. Para la Selección de Portugal es una pieza fundamental sin ningún tipo de dudas.

LI: NUNO MENDES - El lateral izquierdo del Paris Saint-Germain es uno de los jugadores más dinámicos de la selección portuguesa. Con una velocidad impresionante y una gran capacidad de desborde, Nuno Mendes es un peligro constante en ataque, pero también muestra una gran capacidad defensiva. Su resistencia física le permite recorrer la banda de manera incansable, y su habilidad para centrar con precisión desde la izquierda genera numerosas oportunidades de gol para sus compañeros. A pesar de su juventud, Mendes ya se ha consolidado como uno de los mejores laterales izquierdos de Europa, aportando tanto en ataque como en defensa.

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | Alexander Hassenstein/GettyImages

MC: VITINHA - El mediocampista del Paris Saint-Germain es un jugador con una capacidad técnica y táctica sobresaliente. Vitinha es clave en la construcción del juego desde el centro del campo, con una excelente visión y precisión en el pase que le permiten conectar con los jugadores de ataque. A pesar de su juventud, es un jugador que aporta serenidad y control al mediocampo, capaz de manejar los tiempos del partido y generar oportunidades de gol para sus compañeros. Su inteligencia para posicionarse y su capacidad para romper líneas con pases filtrados son esenciales para el esquema ofensivo portugués.

MCD: PALHINHA - El mediocentro del Bayern de Múnich es la referencia defensiva en el centro del campo. Palhinha se destaca por su fortaleza física, su capacidad para recuperar balones y su habilidad para cortar las jugadas ofensivas del rival. Es un jugador que aporta equilibrio al equipo, protegiendo la defensa y permitiendo a los jugadores más creativos enfocarse en la fase ofensiva. Su habilidad para interceptar pases y su gran presencia en los duelos individuales lo convierten en un pilar fundamental en la estructura táctica de Portugal.

MC: BRUNO FERNANDES - El cerebro creativo del Manchester United es una de las principales referencias ofensivas de Portugal. Bruno Fernandes es un mediocampista con gran visión de juego, capacidad para asistir y un potente disparo desde media distancia. Su capacidad para interpretar el juego y encontrar espacios entre las líneas rivales lo convierte en un jugador decisivo en la creación de jugadas de peligro. Además, su incansable trabajo defensivo y su liderazgo dentro del campo hacen que sea una pieza fundamental en el esquema del equipo, tanto en ataque como en defensa.

ED: FRANCISCO CONCEIÇÃO - El joven de la Juventus tuvo un excelente arranque de temporada, marcando un gol y repartiendo siete asistencias en los siete partidos que jugó de Serie A. En la UEFA Champions League disputó tres encuentros y también anotó un tanto. Para acompañar a Cristiano, su juventud y frescura serán importantes.

DC: CRISTIANO RONALDO- El máximo goleador de la historia de Portugal sigue siendo la gran referencia en ataque. Desde ya que, a pesar de su veteranía, sigue demostrando su capacidad goleadora y su olfato para estar en el lugar adecuado en el momento justo. Su presencia en el área, su capacidad en el juego aéreo y su instinto goleador lo convierten en una de las mayores amenazas para las defensas rivales. Además de su capacidad para marcar, Ronaldo es un líder dentro y fuera del campo, siendo el referente absoluto para sus compañeros en momentos clave del partido.

EI: PEDRO NETO - En Portugal, con Pedro Neto, hay desequilibrio en el uno contra uno y muchas posibilidades para ganar los partidos con su magia. Con buenos rendimientos, se ganó la confianza de Roberto Martínez por sobre los competidores en el puesto.

Así se vería la formación de Portugal (4-3-3)

Bruno Fernandes | Jan Kruger/GettyImages

Portero: Diego Costa

Defensas: Cancelo, Días, Inacio, Méndes

Centrocampistas: Silva, R Neves, Bruno Fernandes

Delanteros: Trincao, Ronaldo, Neto

Así podría ser la alineación de Hungría (4-3-3)

Portero: Toth

Defensas: Nego, Orban, Dárdai, Kerkez

Centrocampistas: Toth, Schafer, Szoboszlai

Delantero: Bolla, Varga, Sallai

Más noticias sobre el Mundial 2026