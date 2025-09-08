La posible alineación de Uruguay vs Chile por las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026

Uruguay logró su gran objetivo: clasificar al Mundial 2026. En un clima tenso por los idas y vueltas entre el plantel y el cuerpo técnico, los dirigidos por Marcelo Bielsa lograron dejar las diferencias de lado para enfocarse en lo importante: lo futbolístico.

Ya dentro de lo que será el torneo mundialista del año que viene, al seleccionado solo le queda cumplir con la última fecha restante de estas Eliminatorias, y será ante un Chile que se encuentra último en la tabla de posiciones.

A continuación dejamos la posible alineación de Uruguay para el partido.

La posible alineación de Uruguay

POR: Sergio Rochet – El arquero del Inter de Porto Alegre es garantía bajo los tres palos. Con reflejos rápidos, solidez en los mano a mano y gran capacidad para ordenar a la defensa, Rochet se ha consolidado como una pieza clave de la Celeste en los últimos años.

LD: Guillermo Varela – Lateral derecho de recorrido incansable, fuerte en la marca y con proyección ofensiva. Su intensidad física lo convierte en un jugador confiable para mantener el equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Martín Cáceres – El histórico defensor aporta experiencia, liderazgo y temple en los momentos de mayor presión. Polivalente y con jerarquía internacional, su presencia es vital para guiar a los más jóvenes.

DFC: Mathias Olivera – Central firme y seguro en los duelos individuales. Su capacidad de anticipación y juego aéreo lo vuelven un recurso importante en la zaga charrúa.

LI: Joaquín Piquerez – Lateral izquierdo de buen pie y criterio defensivo, con vocación ofensiva. Su despliegue y regularidad lo convierten en un futbolista muy completo. Se destacó esta temporada con el Palmeiras.

Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

MC: Federico Valverde – Motor del equipo, incansable en su despliegue. Valverde combina sacrificio defensivo con llegada al área rival, siendo uno de los jugadores más determinantes de Uruguay y del Real Madrid.

MC: Rodrigo Bentancur – El mediocampista del Tottenham es el equilibrio en el centro del campo. Técnico, con visión de juego y capacidad para recuperar y distribuir, su rol es clave para el orden colectivo.

MCO: Giorgian De Arrascaeta – El creativo de Flamengo es la chispa ofensiva. Con calidad técnica, visión y capacidad para filtrar pases, puede desequilibrar en cualquier momento con su talento.

ED: Facundo Pellistri – Extremo veloz y encarador, capaz de romper defensas con sus desbordes. Su atrevimiento y desequilibrio individual son un recurso constante en ataque. Una de las grandes apuestas de Marcelo Bielsa.

EI: Brian Rodríguez – Jugador incisivo, de movilidad y sacrificio, que aporta amplitud y opciones por banda, siendo un complemento ideal para la dupla ofensiva.

DC: Rodrigo Aguirre – Delantero potente y con gran olfato goleador. Su capacidad de moverse entre líneas y generar ocasiones lo pone como uno de los pilares de la ofensiva uruguaya.

Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Así se vería la alineación de Inglaterra (4-3-3)

Portero: Rochet

Defensas: Varela, Cáceres, Olivera, Piquerez

Mediocampistas:Valverde, Bentancour, De Arrascaeta

Delanteros: Pellistri, Rodríguez, Aguirre

Así se vería la alineación de Chile (3-4-3)

Portero: Vigoroux

Defensas: Román, Díaz, Maripán

Mediocampistas: Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo

Delanteros: Cepeda, Brerenton, Aravena

