La posible alineación del Arsenal para enfrentarse al Crystal Palace

El sueño de ser campeones de la Premier League tras 20 años está más vivo que nunca, pero deberán tener un rendimiento superlativo para vencer a los grandes rivales del torneo como el Liverpool y el Manchester City. En la próxima fecha enfrentarán al complicado Crystal Palace.

La posible alineación del Arsenal

Portero: David Raya – El español ha sabido ganarse la titularidad siendo un hombre de confianza bajo el arco, además cuenta con buen juego de pies.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Defensa: Gabriel Magalhaes – El brasileño estuvo presente en la goleada sobre el Frankfurt recibiendo un cartón preventivo. Con su 1.90 metros de estatura deberá evitar a toda costa que generen peligro por el juego aéreo.

Defensa: William Saliba – Se repite la mancuerna de la segunda fecha. El francés deberá volverse una muralla junto a Magalhaes, ya que tendrán un duro rival enfrente con atacantes peligrosos.

Lateral izquierdo: Myles Lewis-Skelly – Si bien está la opción de optar por el italiano Riccardo Calafiori, el defensor funcionó en los últimos partidos gracias a que es un todoterreno que pelea cada pelota.

Lateral derecho: Ben White – Toda la línea defensiva repetiría para este importante compromiso. Dependiendo las circunstancias, probablemente el defensa termine siendo relevado una vez más por el neerlandés Jurriën Timber.

Pivote: Martín Zubimendi – El español se encargará del trabajo sucio en el mediocampo, para así poder comenzar la creación del juego a través de sus buenas decisiones.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Alex Pantling/GettyImages

Mediocentro: Declan Rice – Su presencia estaba en duda, ya que la semana pasada abandonó el terreno de juego contra el West Ham United por un dolor de espalda, pero alcanzó a recuperarse de forma satisfactoria.

Mediocentro: Mikel Merino – Con la lamentable ausencia del capitán Martin Odegaard, el español se encargara de orquestar el mediocampo, aprovechando su buena movilidad y dinámica para generar acciones de peligro.

Extremo izquierdo: Leandro Trossard – Tal como en la fecha pasada ante los alemanes, el belga se encargara de hacer daño por el costado izquierdo. Será fundamental que pueda abrir la rocosa defensa de los campeones de la FA Cup.

Extremo derecho: Gabriel Martinelli – Esta posición podría generarle dudas a Mikel Arteta, ya que el brasileño anda en plan goleador, pero está el regate y desborde de Bukayo Saka y la peligrosidad de Eberechi Eze.

Delantero: Viktor Gyokeres – El sueco se despachó con dos goles frente al Atlético de Madrid y buscará seguir en estado de gracia.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Arsenal (4-3-3):

Portero: David Raya

Defensas: Myles Lewis-Skelly, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Mikel Merino, Declan Rice

Delanteros: Leandro Trossard, Victor Gyökeres, Gabriel Martinelli