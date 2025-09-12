La posible alineación del Arsenal vs. Nottingham Forest en la jornada 4 de la Premier League 2025/26

Tras el parón por fecha FIFA de cara a la clasificación al próximo Mundial 2026, las ligas retoman su agenda.

En este caso, la Premier League. Lidera el último campeón, Liverpool, luego de haber ganado los tres partidos disputados hasta el momento, y tras haberle ganado al Arsenal en la jornada 3 por 1-0.

Es justamente el Arsenal de Mikel Arteta el equipo que abrirá la jornada 4, este sábado 13 de septiembre ante Nottingham Forest y plantearemos la probable alineación del último subcampeón de la Premier League para este duelo.

La posible alineación del Arsenal ante Nottingham Forest

POR: David Raya – El guardameta español se ha afianzado como el número uno del Arsenal, ofreciendo seguridad bajo palos con sus reflejos y su gran capacidad de juego con los pies.

LI: Riccardo Calafiori – Representa al prototipo de defensa del siglo XXI: un zurdo físico y tácticamente fino, con recursos ofensivos sobresalientes y una inteligencia posicional notable. Su habilidad para anticipar, leer el juego, progresar con el balón y articular salidas desde el fondo lo convierten en un defensor doblemente valioso: sólido atrás y creativo adelante.

DFC: Gabriel Magalhaes - El brasileño es un defensor central zurdo fuerte, agresivo en los duelos y sólido en el juego aéreo. Tiene buena salida de balón y suele asumir responsabilidades en la construcción desde el fondo. Su carácter y liderazgo lo hacen clave en la línea defensiva del Arsenal.

DEF: William Saliba – El líder de la defensa 'Gunner'. Su capacidad para anticipar jugadas, su velocidad y su fortaleza física lo convierten en una pieza fundamental en el sistema de Arteta. Tendrá la responsabilidad de contener los ataques del rival.

LD: Jurrien Timber - Técnico, tácticamente flexible y con una superior capacidad de progresión desde atrás. Su inteligencia defensiva, combinada con su visión de juego y conducción, lo convierten en un elemento clave para un equipo que busca controlar el juego desde la posesión, como lo hace Arsenal con Arteta.

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

MC: Martín Zubimendi - Es una de las grandes adquisiciones del Arsenal para la presente temporada. Se trata de un mediocentro defensivo inteligente, con gran capacidad para leer el juego y posicionarse. Destaca por su precisión en los pases cortos y largos, así como por su temple bajo presión.

MC: Declan Rice - Es un jugador completo que combina solidez defensiva, visión de juego, capacidad física y liderazgo. Su estilo enérgico, equilibrado y progresivo lo convierte en pieza fundamental para el Arsenal bajo el sistema de Arteta.

EI: Gabriel Martinelli - El extremo brasileño es sinónimo de desequilibrio y velocidad. Martinelli es una amenaza constante por las bandas, capaz de desbordar y asistir con precisión, o finalizar con eficacia cuando Arteta lo requiere como centrodelantero.

MCO: Martin Ødegaard - El capitán y cerebro del Arsenal. Ødegaard es el jugador que aporta creatividad y visión de juego, siendo el principal generador de peligro en el ataque 'Gunner'. Su influencia en el partido será determinante.

ED: Bukayo Saka - El internacional inglés es una de las figuras del equipo y es la principal arma de ataque de Arteta, ya que cuenta con un desequilibrio y velocidad únicos en la Premier League.

DC: Viktor Gyökeres - Recién llegado del Sporting de Lisboa, se trata de un delantero moderno, autosuficiente y muy dominante, capaz de marcar diferencias en cualquier gran liga. Su perfil lo hace ideal para equipos que presionan alto, atacan rápido y necesitan un "nueve total".

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Así se vería la alineación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien Timber

Mediocampistas: Martín Zubimendi, Declan Rice

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Martin Ødegaard, Bukayo Saka

Delantero: Viktor Gyokeres

Ange Postecoglou Unveiled As New Nottingham Forest Head Coach | Nathan Stirk/GettyImages

Así se vería la alineación del Nottingham Forest (4-2-3-1)

Portero: Sels

Defensas: Aina, Milenkovic, Murillo, Williams

Mediocampistas: Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi

Delantero: Wood

Más noticias sobre la Premier League