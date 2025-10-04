Sports Illustrated Fútbol

La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo

El equipo del Cholo Simeone viene de marcar diez goles en sus últimos dos partidos y buscará más en Balaídos.
Bruno Pernigotti|
Atletico de Madrid Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League
Atletico de Madrid Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Atlético de Madrid viene de racha y buscará seguirla contra el Celta de Vigo el próximo domingo. Por LaLiga, le ganó el derbi al Real Madrid por 5-2 el pasado fin de semana, mientras que por UEFA Champions League aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

La posible alineación del Atlético Madrid

POR: JAN OBLAK – El esloveno sigue siendo la muralla colchonera bajo los tres palos. Con reflejos, seguridad en el mano a mano y liderazgo en la zaga, Oblak continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo. Su experiencia y confianza son claves para dar solidez al equipo en los momentos decisivos.

LD: MARCOS LLORENTE – Reconvertido en lateral derecho, el madrileño aporta velocidad, despliegue físico y llegada en ataque. Su capacidad para recorrer toda la banda lo convierte en una pieza polivalente que Simeone aprovecha tanto en defensa como en transición ofensiva.

DFC: ROBIN LE NORMAND – El internacional español llegó para consolidar la defensa rojiblanca. Seguro en los duelos aéreos, contundente al cruce y con buena salida de balón, aporta jerarquía y equilibrio en la última línea.

DFC: CLÉMENT LENGLET – El francés busca reencontrar regularidad en el Atlético. Su experiencia en la élite, sumada a su capacidad de anticipación y lectura táctica, lo convierten en un socio confiable en el centro de la zaga.

LI: MATTEO RUGGERI – El italiano es una de las apuestas jóvenes del club y tendrá la responsabilidad de ocupar el lateral izquierdo. Ruggeri ofrece garra, entrega y un perfil ofensivo que le permite sorprender con sus incorporaciones al ataque. Este tipo de partidos son claves para afianzarse en la plantilla.

Matteo Ruggeri, Nnamdi Collins
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Quality Sport Images/GettyImages

MD: GIULIANO SIMEONE – El hijo del Cholo se ha ganado un lugar en el mediocampo a base de sacrificio y personalidad. Con dinámica, presión constante y capacidad para romper líneas, representa el espíritu de lucha que caracteriza al Atlético.

MC: PABLO BARRIOS – Una de las grandes promesas rojiblancas, aporta frescura y calidad en la medular. Con buen pie y criterio para distribuir, Barrios ofrece alternativas en el juego interior y un futuro brillante para el equipo.

MC: CONOR GALLAGHER– El inglés es el pulmón del centro del campo. Su despliegue, intensidad en la recuperación y llegada al área rival lo convierten en un box-to-box ideal para el estilo combativo del Atlético.

MI: GIACOMO RASPADORI – El delantero italiano ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Puede moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y definir con precisión, aportando variantes a la ofensiva rojiblanca.

DC: JULIÁN ÁLVAREZ – El delantero argentino atraviesa un momento fantástico, ya que ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Además, la posibilidad de moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y pudiendo definir con precisión, le dan una gran posibilidad de triunfo a su equipo.

DC: ANTOINE GRIEZMANN– La gran figura del Atlético y referente indiscutido. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar la diferencia en los partidos importantes lo convierten en el líder del ataque. Además de los goles, aporta experiencia, jerarquía y conexión con la afición colchonera.

Antoine Griezmann
Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

Así se vería la alineación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Matteo Ruggeri, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Marcos Llorente

Centrocampistas: Giacomo Raspadori, Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone

Delanteros: Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

