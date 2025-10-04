La posible alineación del Atlético de Madrid para enfrentarse al Celta de Vigo

El Atlético de Madrid viene de racha y buscará seguirla contra el Celta de Vigo el próximo domingo. Por LaLiga, le ganó el derbi al Real Madrid por 5-2 el pasado fin de semana, mientras que por UEFA Champions League aplastó 5-1 al Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

La posible alineación del Atlético Madrid

POR: JAN OBLAK – El esloveno sigue siendo la muralla colchonera bajo los tres palos. Con reflejos, seguridad en el mano a mano y liderazgo en la zaga, Oblak continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo. Su experiencia y confianza son claves para dar solidez al equipo en los momentos decisivos.

LD: MARCOS LLORENTE – Reconvertido en lateral derecho, el madrileño aporta velocidad, despliegue físico y llegada en ataque. Su capacidad para recorrer toda la banda lo convierte en una pieza polivalente que Simeone aprovecha tanto en defensa como en transición ofensiva.

DFC: ROBIN LE NORMAND – El internacional español llegó para consolidar la defensa rojiblanca. Seguro en los duelos aéreos, contundente al cruce y con buena salida de balón, aporta jerarquía y equilibrio en la última línea.

DFC: CLÉMENT LENGLET – El francés busca reencontrar regularidad en el Atlético. Su experiencia en la élite, sumada a su capacidad de anticipación y lectura táctica, lo convierten en un socio confiable en el centro de la zaga.

LI: MATTEO RUGGERI – El italiano es una de las apuestas jóvenes del club y tendrá la responsabilidad de ocupar el lateral izquierdo. Ruggeri ofrece garra, entrega y un perfil ofensivo que le permite sorprender con sus incorporaciones al ataque. Este tipo de partidos son claves para afianzarse en la plantilla.

MD: GIULIANO SIMEONE – El hijo del Cholo se ha ganado un lugar en el mediocampo a base de sacrificio y personalidad. Con dinámica, presión constante y capacidad para romper líneas, representa el espíritu de lucha que caracteriza al Atlético.

MC: PABLO BARRIOS – Una de las grandes promesas rojiblancas, aporta frescura y calidad en la medular. Con buen pie y criterio para distribuir, Barrios ofrece alternativas en el juego interior y un futuro brillante para el equipo.

MC: CONOR GALLAGHER– El inglés es el pulmón del centro del campo. Su despliegue, intensidad en la recuperación y llegada al área rival lo convierten en un box-to-box ideal para el estilo combativo del Atlético.

MI: GIACOMO RASPADORI – El delantero italiano ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Puede moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y definir con precisión, aportando variantes a la ofensiva rojiblanca.

DC: JULIÁN ÁLVAREZ – El delantero argentino atraviesa un momento fantástico, ya que ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Además, la posibilidad de moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y pudiendo definir con precisión, le dan una gran posibilidad de triunfo a su equipo.

DC: ANTOINE GRIEZMANN– La gran figura del Atlético y referente indiscutido. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar la diferencia en los partidos importantes lo convierten en el líder del ataque. Además de los goles, aporta experiencia, jerarquía y conexión con la afición colchonera.

