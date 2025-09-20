La posible alineación del Atlético Madrid para enfrentarse al Mallorca
La fecha cinco de LaLiga tiene todo listo para comenzar con partidos que prometen muchas emociones. Ese es el caso del Atlético Madrid, que está necesitado de sumar de a tres para meterse en la pelea de los primeros puestos, pero deberá enfentarse a un Mallorca que se encuentra anteúltimo, con ganas de luchar.
A continuación dejamos la posible alineación del partido.
La posible alineación del Atlético Madrid
POR: JAN OBLAK – El esloveno sigue siendo la muralla colchonera bajo los tres palos. Con reflejos, seguridad en el mano a mano y liderazgo en la zaga, Oblak continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo. Su experiencia y confianza son claves para dar solidez al equipo en los momentos decisivos.
LD: MARCOS LLORENTE – Reconvertido en lateral derecho, el madrileño aporta velocidad, despliegue físico y llegada en ataque. Su capacidad para recorrer toda la banda lo convierte en una pieza polivalente que Simeone aprovecha tanto en defensa como en transición ofensiva.
DFC: ROBIN LE NORMAND – El internacional español llegó para consolidar la defensa rojiblanca. Seguro en los duelos aéreos, contundente al cruce y con buena salida de balón, aporta jerarquía y equilibrio en la última línea.
DFC: CLÉMENT LENGLET – El francés busca reencontrar regularidad en el Atlético. Su experiencia en la élite, sumada a su capacidad de anticipación y lectura táctica, lo convierten en un socio confiable en el centro de la zaga.
LI: JAVI GALÁN – El lateral zurdo aporta recorrido, intensidad y profundidad por la banda izquierda. Su capacidad de ida y vuelta equilibra al equipo y da soluciones ofensivas con centros precisos desde el costado.
MC: GIULIANO SIMEONE – El hijo del Cholo se ha ganado un lugar en el mediocampo a base de sacrificio y personalidad. Con dinámica, presión constante y capacidad para romper líneas, representa el espíritu de lucha que caracteriza al Atlético.
MC: PABLO BARRIOS – Una de las grandes promesas rojiblancas, aporta frescura y calidad en la medular. Con buen pie y criterio para distribuir, Barrios ofrece alternativas en el juego interior y un futuro brillante para el equipo.
MC: CONOR GALLAGHER – El inglés es el pulmón del centro del campo. Su despliegue, intensidad en la recuperación y llegada al área rival lo convierten en un box-to-box ideal para el estilo combativo del Atlético.
EI: NICOLÁS GONZÁLEZ – El argentino suma desequilibrio, velocidad y desborde por la banda izquierda. Con capacidad para encarar en el uno contra uno, asociarse en corto y definir con ambas piernas, es un arma ofensiva que aporta variantes al ataque colchonero.
DC: GIACOMO RASPADORI – El delantero italiano ofrece movilidad, inteligencia y olfato goleador. Puede moverse por todo el frente de ataque, asociarse con sus compañeros y definir con precisión, aportando variantes a la ofensiva rojiblanca.
DC: ANTOINE GRIEZMANN – La gran figura del Atlético y referente indiscutido. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para marcar la diferencia en los partidos importantes lo convierten en el líder del ataque. Además de los goles, aporta experiencia, jerarquía y conexión con la afición colchonera.
Así se vería la alineación del Real Madrid (4-4 -2)
Portero: Oblak
Defensas: Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán
Centrocampistas: Simeone, Barrios, Gallagher, González
Delantero: Raspadori, Griezzmann
Así se vería la alineación del Mallorca (5-3-2)
Portero: Román
Defensas: Morey, Valjent, Raillo, Kumbulla, Mojica
Centrocampistas: Darder, Morales, Torre
Delantero: Joseph, Muriqi
