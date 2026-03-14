La posible alineación del FC Barcelona para enfrentar al Sevilla

El FC Barcelona llega a este encuentro tras rescatar un valioso empate en Inglaterra ante el Newcastle por los octavos de final de la UEFA Champions League y, a la espera de la vuelta, recibirá al Sevilla para intentar seguir siendo el líder en soledad de LaLiga.

El posible once del FC Barcelona

Portero: Joan García – Titular indiscutible, el guardameta es el hombre de confianza del técnico bajo los tres postes. Sus grandes reflejos tendrán que salir a flote para evitar una derrota que los complique.

LI: Joao Cancelo – Es un lateral ofensivo extremadamente técnico cuya principal virtud es convertir la posición de lateral en un rol creativo.

DFC: Pau Cubarsí – Catalogado como el mejor pasador del continente, el joven de 19 años se ha convertido en toda una garantía. Pese a su juventud ya ha demostrado una gran madurez.

DFC: Gerard Martín – Ha aprovechado las oportunidades del técnico, asentándose en la parte baja y sumando más de mil minutos en la temporada.

LD: Ronald Araújo – Con las bajas en la última línea, el uruguayo entraría al quite. Su potencia física y estatura ayudará en el choque de cuerpo y juego aéreo.

MC: Marc Bernal – Atraviesa un gran presente, pues ha hecho olvidar por momentos a Frenkie de Jong, esto debido a que suma cinco contribuciones de gol en apenas un puñado de partidos en el primer equipo.

MC: Pedri – Muchos han arrojado elogios al talentoso centrocampista. Su visión de juego será vital para poder hacer daño al rival.

EI: Raphinha – Otro al cual se debe seguir de cerca porque puede hacer daño en cualquier instante, a pesar de que sus números en la presente Champions han sido bajos.

MCO: Fermín López – Es un mediocampista ofensivo de alta energía, llegada al área y agresividad sin balón. Su perfil encaja en el rol de interior dinámico más que en el de organizador clásico

ED: Lamine Yamal – La esperanza de la afición culé para ganar el título está puesta en el joven de 18 años. En seis choques del torneo ha convertido tres goles y tres asistencias.

DC: Robert Lewandowski - Combina instinto goleador, técnica en el área y juego de espaldas, lo que le permite ser la referencia ofensiva de su equipo.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

Así se vería la posible alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Ronald Araújo

Mediocampistas: Pedri, Marc Bernal

Volantes ofensivos: Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal

Delantero: Robert Lewandowski

Así se vería la posible alineación del Sevilla (4-4-2)

Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Kike Salas, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Cesar Azpilicueta

Mediocampistas: Oso, Djibril Sow, Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez

Delanteros: Alexis Sanchez y Akor Adams.