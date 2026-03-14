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Sports Illustrated

La posible alineación del FC Barcelona para enfrentar al Sevilla

El equipo de Flick viene de rescatar un valioso empate en la ida de octavos de UEFA Champions League y quiere seguir bien arriba en LaLiga.
Bruno Pernigotti|
Barcelona Training and Press Conference - St. James' Park - Monday March 9th
Barcelona Training and Press Conference - St. James' Park - Monday March 9th | Owen Humphreys - PA Images/GettyImages

El FC Barcelona llega a este encuentro tras rescatar un valioso empate en Inglaterra ante el Newcastle por los octavos de final de la UEFA Champions League y, a la espera de la vuelta, recibirá al Sevilla para intentar seguir siendo el líder en soledad de LaLiga.

El posible once del FC Barcelona

Portero: Joan García – Titular indiscutible, el guardameta es el hombre de confianza del técnico bajo los tres postes. Sus grandes reflejos tendrán que salir a flote para evitar una derrota que los complique.

LI: Joao Cancelo – Es un lateral ofensivo extremadamente técnico cuya principal virtud es convertir la posición de lateral en un rol creativo.

DFC: Pau Cubarsí – Catalogado como el mejor pasador del continente, el joven de 19 años se ha convertido en toda una garantía. Pese a su juventud ya ha demostrado una gran madurez.

DFC: Gerard Martín – Ha aprovechado las oportunidades del técnico, asentándose en la parte baja y sumando más de mil minutos en la temporada.

LD: Ronald Araújo – Con las bajas en la última línea, el uruguayo entraría al quite. Su potencia física y estatura ayudará en el choque de cuerpo y juego aéreo.

MC: Marc Bernal – Atraviesa un gran presente, pues ha hecho olvidar por momentos a Frenkie de Jong, esto debido a que suma cinco contribuciones de gol en apenas un puñado de partidos en el primer equipo.

MC: Pedri – Muchos han arrojado elogios al talentoso centrocampista. Su visión de juego será vital para poder hacer daño al rival.

EI: Raphinha – Otro al cual se debe seguir de cerca porque puede hacer daño en cualquier instante, a pesar de que sus números en la presente Champions han sido bajos.

MCO: Fermín López – Es un mediocampista ofensivo de alta energía, llegada al área y agresividad sin balón. Su perfil encaja en el rol de interior dinámico más que en el de organizador clásico

ED: Lamine Yamal – La esperanza de la afición culé para ganar el título está puesta en el joven de 18 años. En seis choques del torneo ha convertido tres goles y tres asistencias.

DC: Robert Lewandowski - Combina instinto goleador, técnica en el área y juego de espaldas, lo que le permite ser la referencia ofensiva de su equipo.

Lamine Yamal
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Julian Finney - UEFA/GettyImages

Así se vería la posible alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Eric García, Ronald Araújo

Mediocampistas: Pedri, Marc Bernal

Volantes ofensivos: Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal

Delantero: Robert Lewandowski

Así se vería la posible alineación del Sevilla (4-4-2)

Alexis Sanchez
Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Portero: Odisseas Vlachodimos

Defensas: Kike Salas, Nemanja Gudelj, Tanguy Nianzou, Cesar Azpilicueta

Mediocampistas: Oso, Djibril Sow, Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez

Delanteros: Alexis Sanchez y Akor Adams.

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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