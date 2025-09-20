La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse vs Getafe en la jornada 5 de LaLiga 2025/26

Tras el triunfo frente al Newcastle por la UEFA Champions League, el FC Barcelona vuelve a saltar a la cancha para intentar recuperar el liderazgo de LaLiga: recibirá este domingo al Getafe en el Estadi Johan Cruyff.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: Joan García – El joven arquero blaugrana asume la responsabilidad de custodiar el arco tras la salida de Ter Stegen por lesión, e imponerse futbolísticamente ante Szczęsny. García aporta frescura, seguridad en el juego aéreo y una buena capacidad con los pies, virtudes que lo convierten en una apuesta de presente y futuro.

LD: Jules Koundé – El francés es garantía de solidez en el costado derecho. Con buena lectura defensiva y potencia física, Koundé aporta equilibrio entre la marca y la salida desde atrás, siendo una pieza de confianza para el entrenador.

DFC: Eric García – De vuelta al once, el central aporta orden táctico y claridad en la salida de balón. Su serenidad en la marca y capacidad para anticipar le dan al Barça una alternativa fiable en la zaga.

DFC: Pau Cubarsí – Ya es un fijo en el once. Serenidad impropia de su edad, buen desplazamiento en largo y lectura táctica sobresaliente.

LI: Gerard Martín - Combina características defensivas con cierta proyección ofensiva, aunque no es un lateral puramente ofensivo tipo “refuerzo en ataque”

MC: Frenkie De Jong - El holandés es el cerebro del equipo. De Jong será el encargado de marcar los tiempos, distribuir el balón y romper líneas con sus conducciones. Su experiencia y visión de juego serán claves para dominar el mediocampo.

MC: Pedri – El talento canario es el cerebro del equipo. Su creatividad, precisión en los pases y lectura de juego hacen que sea indispensable para conectar con los atacantes y generar ocasiones. Pedri es, sin duda, la brújula del Barça.

ED: Marcus Rashford – Es un extremo vertical, desequilibrante y con gol, que potencia su juego en contextos de transiciones rápidas y espacios abiertos más que en ataques posicionales. Fue el gran refuerzo para esta temporada.

Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

MCO: Fermín López – Centrocampista con llegada y gol. Su intensidad y capacidad para aparecer en segunda línea lo convierten en una amenaza constante.

EI: Raphinha – El brasileño aporta velocidad, intensidad y gol por la banda izquierda. Con gran capacidad de desborde y buena pegada, es una de las cartas ofensivas más confiables del equipo.

DC: Robert Lewandowski – El delantero polaco está ganando confianza de a poco tras sus lesiones y viene de marcarle dos tantos al Valencia en la goleada por 6-0 el pasado domingo.

Así se vería la alineación del FC Barcelona (4-2-3-1)

Portero: Joan García

Defensas: Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Jules Kounde

Mediocampistas: Frenkie de Jong, Pedri

Volantes ofensivos: Marcus Rashford, Fermín López, Raphinha

Delantero: Robert Lewandowski

Así se vería la alineación del Getafe (5-3-2)

Getafe CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Portero: David Soria

Defensas: Diego Rico, Dakonam Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía

Mediocampista: Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín

Delanteros: Borja Mayoral y Adrian Liso