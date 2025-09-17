La posible alineación del FC Barcelona para enfrentarse vs Newcastle en la jornada 1 de la UEFA Champions League

Sin futbolistas como Lamine Yamal y Marc-André Ter Stegen por lesión, Hansi Flick tendrá que delinear un once para su FC Barcelona que esté a la altura de las circunstancias: el debut por UEFA Champions League.

La posible alineación del FC Barcelona

POR: Joan García – El joven arquero blaugrana asume la responsabilidad de custodiar el arco tras la salida de Ter Stegen por lesión, e imponerse futbolísticamente ante Szczęsny. García aporta frescura, seguridad en el juego aéreo y una buena capacidad con los pies, virtudes que lo convierten en una apuesta de presente y futuro.

LD: Jules Koundé – El francés es garantía de solidez en el costado derecho. Con buena lectura defensiva y potencia física, Koundé aporta equilibrio entre la marca y la salida desde atrás, siendo una pieza de confianza para el entrenador.

DFC: Eric García – De vuelta al once, el central aporta orden táctico y claridad en la salida de balón. Su serenidad en la marca y capacidad para anticipar le dan al Barça una alternativa fiable en la zaga.

DFC: Pau Cubarsí – Ya es un fijo en el once. Serenidad impropia de su edad, buen desplazamiento en largo y lectura táctica sobresaliente.

LI: Gerard Martín - Combina características defensivas con cierta proyección ofensiva, aunque no es un lateral puramente ofensivo tipo “refuerzo en ataque”

MC: Marc Casadó – Formado en La Masía, es un mediocentro defensivo de perfil muy táctico y disciplinado. Es un jugador que sostiene al equipo desde lo táctico y lo defensivo, más enfocado en dar equilibrio y solidez que en brillar con la pelota.

MC: Pedri – El talento canario es el cerebro del equipo. Su creatividad, precisión en los pases y lectura de juego hacen que sea indispensable para conectar con los atacantes y generar ocasiones. Pedri es, sin duda, la brújula del Barça.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

ED: Marcus Rashford – Es un extremo vertical, desequilibrante y con gol, que potencia su juego en contextos de transiciones rápidas y espacios abiertos más que en ataques posicionales. Fue el gran refuerzo para esta temporada.

MCO: Fermín López – Centrocampista con llegada y gol. Su intensidad y capacidad para aparecer en segunda línea lo convierten en una amenaza constante.

EI: Raphinha – El brasileño aporta velocidad, intensidad y gol por la banda izquierda. Con gran capacidad de desborde y buena pegada, es una de las cartas ofensivas más confiables del equipo.

DC: Robert Lewandowski – El delantero polaco está ganando confianza de a poco tras sus lesiones y viene de marcarle dos tantos al Valencia en la goleada por 6-0 el pasado domingo.

FC Barcelona v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Así se vería la alineación del Barcelona (4-2-3-1)

Portero: García

Defensas: Kounde, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín

Centrocampistas: Casadó, Pedri

Volantes ofensivos: Raphinha, Fermín López, Rashford

Delantero: Lewandowski

Así se vería la alineación del Newcastle (4-2 - 3-1)

Portero: Nick Pope

Defensas: Tino Livramento, Dan Burn, Fabian Schär, Kieran Trippier

Centrocampistas: Joelinton, Sandro Tonali, Bruno Guimarães

Delantero: Harvey Barnes, Jacob Murphy y Nick Woltemade.

