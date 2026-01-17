La posible alineación del FC Barcelona vs Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga

El FC Barcelona afronta una nueva jornada liguera con la obligación de mantener la regularidad en un tramo clave de la temporada. Tras una serie de partidos exigentes y con la lucha por los puestos altos de la clasificación muy ajustada, el conjunto azulgrana visita este domingo a la Real Sociedad en Anoeta, en un duelo que exigirá máxima concentración.

El equipo dirigido por Hansi Flick sabe que la Real es un rival incómodo, con una identidad muy marcada y capacidad para competir tanto con balón como sin él. Por ello, el técnico alemán podría apostar por un once equilibrado, combinando talento joven, control en el centro del campo y velocidad en ataque para desbordar a la zaga txuri-urdin.

Con algunas dudas físicas y la necesidad de dosificar esfuerzos, esta podría ser la posible alineación del FC Barcelona para la jornada 20 de LaLiga.

La alineación del FC Barcelona vs Real Sociedad (Jornada 20 de LaLiga)

POR: Joan García – El joven guardameta tendría una nueva oportunidad bajo palos. Seguro en el juego aéreo y con buena salida de balón, su participación encaja en la apuesta del Barça por un portero capaz de iniciar jugada desde atrás y aportar serenidad en momentos de presión.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

LD: Jules Koundé – Reconsolidado en el lateral derecho, Koundé aporta fiabilidad defensiva, velocidad al cruce y una lectura táctica clave para frenar las transiciones rivales. Además, su experiencia como central le permite cerrar por dentro cuando el equipo se proyecta en ataque.

DFC: Pau Cubarsí – Cubarsí destaca por su madurez impropia de su edad, su capacidad para anticiparse y su precisión en el pase. Flick confía en él para sostener la salida limpia desde atrás.

DFC: Eric García – El central catalán aporta orden, liderazgo y versatilidad. Puede asumir responsabilidades en la construcción y ofrece una buena lectura posicional, algo fundamental ante un rival que busca constantemente atacar los espacios.

LI: Alejandro Balde – Su velocidad y profundidad son un recurso constante en el costado izquierdo. Balde es clave para estirar al rival, generar superioridades y ofrecer soluciones ofensivas sin descuidar el repliegue defensivo.

MC: Frenkie de Jong – El motor del equipo. De Jong será el encargado de dar fluidez al juego, superar líneas con conducción y equilibrar al equipo en fase defensiva. Su presencia es vital para controlar el ritmo del partido.

MC: Pedri – El cerebro creativo del Barça. Pedri aporta pausa, visión y calidad entre líneas. Su capacidad para encontrar espacios y asociarse en corto será fundamental para romper el entramado defensivo de la Real Sociedad.

MC: Fermín López – Energía, llegada y carácter. Fermín ofrece una alternativa más vertical en el centro del campo, con capacidad para pisar área, presionar alto y sorprender desde segunda línea.

ED: Lamine Yamal – Desequilibrio puro. El joven extremo es una amenaza constante en el uno contra uno, capaz de generar ocasiones desde la banda derecha con desborde, creatividad y descaro.

Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del Rey | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

EI: Raphinha – Intensidad y compromiso. Raphinha aporta trabajo defensivo, presión alta y verticalidad. Su capacidad para atacar el segundo palo y su disparo desde media distancia le convierten en un jugador clave.

DC: Ferran Torres – El delantero valenciano podría actuar como referencia ofensiva. Su movilidad, capacidad para atacar espacios y olfato goleador le permiten asociarse bien con los extremos y generar peligro constante.

Así se vería la formación del FC Barcelona (4-3-3)

Portero: Joan García



Defensas: Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde



Centrocampistas: Frenkie de Jong, Pedri, Fermín



Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Así se vería la formación de la Real Sociedad (4-4-2)

Portero: Marrero



Defensas: Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez



Centrocampistas: Kubo, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea



Delanteros: , Oyarzabal, Sucic