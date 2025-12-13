La posible alineación del Manchester City para enfrentarse al Crystal Palace
El Manchester City recortó ventaja y está a solo dos puntos del Arsenal, el puntero de la Premier League. Si los Gunners no le ganan a los Wolves, los dirigidos por Pep Guardiola tendrán la oportunidad de subirse a lo más alto de la liga inglesa.
La posible alineación del Manchester City
POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano busca dejar su portería a cero en un este encuentro clave por la Premier League contra el último campeón de la FA Cup.
LD: Matheus Nunes - Guardiola insiste con esta variante táctica. El portugués ofrece superioridad numérica en el medio y conducción por banda derecha.
DFC: Rúben Dias - El líder defensivo. Su organización será clave para frenar los ataques azulgranas.
DFC: Josko Gvardiol - Solidez y salida. El croata es fundamental para superar la primera línea de presión y defender a campo abierto.
LI: Nico O'Reilly - La apuesta joven continúa. El canterano ocupará el carril izquierdo, aportando frescura y asociación interior. Viene de anotarle al Real Madrid en el Bernabéu.
MCD: Nico González - El ancla necesaria. Ante las bajas confirmadas de Rodri y Kovacic, el argentino será el encargado de dar equilibrio al equipo.
MC: Rayan Cherki - El premio al rendimiento. Tras dar dos asistencias ante el Sunderland (incluida una de rabona), el francés se ganó la titularidad. Aporta magia y creatividad.
MC: Tijjani Reijnders - Dinamismo puro. El neerlandés será el encargado de conectar la defensa con el ataque y pisar área rival.
ED: Phil Foden - Talento generacional. Partiendo desde la derecha o el centro, su disparo y visión son armas letales para el City.
EI: Jérémy Doku - El caos por la banda. Su velocidad y regate buscarán explotar el costado.
DC: Erling Haaland - El goleador. Buscará volver a anotar tras su gol en el Bernabéu y aprovechar los espacios que deje la defensa del Palace.
Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly
- Mediocentro: Nico González
- Mediocampistas ofensivos: Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku
- Delantero: Erling Haaland
