La posible alineación del Manchester City vs Napoli por la jornada 1 de la Champions League 2025/26

La pelota vuelve a rodar por la Champions League y las ilusiones se renuevan. El Manchester City se enfrentará al Napoli el próximo jueves 18 de septiembre desde las 21 en un partido que promete emociones, por la calidad de equipos que son ambos. Se espera un duelo parejo, de mucho ida y vuelta donde la clave estará en los pequeños detalles.

A continuaciones dejamos la posible alineación del City para ese partido.

La posible alineación del Manchester City

POR: GIANLUIGI DONNARUMMA – El portero italiano llegó para reforzar uno de los pocos puestos donde el City había mostrado debilidades. Con su imponente envergadura y capacidad en los mano a mano, Donnarumma se proyecta como una garantía bajo palos. Su seguridad será vital para un equipo que suele exponerse por su juego ofensivo.

LD: ABBOSBEK KHUSANOV – El joven defensor uzbeko es una de las apuestas más sorprendentes de Guardiola. Destaca por su fuerza en el duelo físico, buena colocación y margen de crecimiento. Puede ser clave para aportar energía y proyección de futuro en la zaga.

DFC: RÚBEN DIAS – El líder de la defensa del City. Dias es un central de jerarquía, con firmeza en los duelos, liderazgo y capacidad de anticipación. Su experiencia en la Premier y en la Champions lo convierten en un indiscutible dentro del once.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

DFC: JOSKO GVARDIOL – El croata combina fuerza física y salida de balón. Capaz de jugar como central o lateral, aporta polivalencia y agresividad defensiva. Su presencia junto a Dias garantiza solidez y equilibrio en el sector izquierdo.

LI: LIAM O’REILLY – Una de las joyas de la cantera citizen que empieza a tener protagonismo. O’Reilly aporta frescura, recorrido y atrevimiento ofensivo, sumando equilibrio con capacidad de sacrificio en defensa.

MCD: RODRI – El pilar del Manchester City. El español es considerado uno de los mejores mediocentros del mundo, combinando recuperación, criterio en la salida de balón y presencia en las áreas. Su capacidad para dar estabilidad y lanzar al equipo desde atrás es indispensable.

MC: BERNARDO SILVA – El portugués es puro talento. Su visión de juego, técnica depurada y movilidad constante lo convierten en el motor creativo del City. Puede jugar en varias posiciones del medio y siempre ofrece soluciones con su inteligencia.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

MC: TIJANI REIJNDERS – El neerlandés, fichado tras su gran paso por el Milan, aporta dinamismo, llegada al área y versatilidad táctica. Su capacidad para romper líneas y dar fluidez en la circulación lo hacen un socio ideal para Silva y Rodri.

ED: PHIL FODEN – El canterano es hoy la gran bandera del club. Con regate, aceleración y visión en tres cuartos, Foden está llamado a ser el líder de la nueva generación citizen. Su conexión con Haaland es una de las armas más letales del equipo.

EI: JEREMY DOKU – El belga es el desequilibrio puro por banda. Con velocidad explosiva y uno contra uno demoledor, Doku aporta verticalidad y rompe defensas cerradas. Es la pieza ideal para abrir espacios en los planteamientos más defensivos.

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

DC: ERLING HAALAND – El goleador por excelencia. Haaland es sinónimo de potencia, instinto y efectividad. Su capacidad para definir con ambas piernas, su juego aéreo y su hambre competitiva lo convierten en la máxima referencia ofensiva del City y en uno de los jugadores más determinantes del mundo.

Así se vería la alineación del Manchester City (4-1 -4-1)

Portero: Donnarumma

Defensas: Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly

Centrocampistas: Rodri, Silva, Reijnders, Foden, Doku

Delantero: Haaland

Así se vería la alineación del Napoli (4 -1 -4 - 1)

Portero: Milinkovic-Savic

Defensas: Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola

Centrocampistas: Lobotka, Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay

Delantero: Hojlund

