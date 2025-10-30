La posible alineación del Real Madrid si ficharan a Haaland

El Real Madrid está en la búsqueda de romper nuevamente el mercado de fichajes, y llevar a Erling Haaland a sus filas sería realmente un golpe de efecto para toda LaLiga, ya que se trata del centrodelantero más temible del planeta.

La posible alineación del Real Madrid con Haaland

PO: Thibaut Courtois – Guardameta de gran presencia y reflejos notables. Su dominio del área, capacidad para responder en situaciones de presión y precisión al jugar con los pies lo convierten en un pilar defensivo indispensable.

LD: Trent Alexander-Arnold - Es un creador de juego desde el lateral derecho, con influencia similar a la de un mediocampista ofensivo: más cerebro y técnica que marcaje y físico.

DFC: Éder Militão – Central firme y veloz, con gran capacidad para anticiparse y ganar duelos individuales. Su fortaleza física y confianza al salir con el balón lo hacen un elemento clave en la zaga.

DFC: Dean Huijsen – Defensor joven con carácter y temple. Seguro en la marca, fuerte en el juego aéreo y con buena lectura para cortar avances o lanzar pases verticales.

LI: Álvaro Carreras – Lateral de perfil ofensivo y constante recorrido. Su movilidad y capacidad para adaptarse a distintas situaciones lo vuelven un recurso valioso por la banda izquierda.

MC: Federico Valverde – Futbolista de energía inagotable y gran despliegue físico. Su versatilidad le permite cumplir funciones defensivas y ofensivas, destacando por su potencia en los remates y rapidez en las transiciones.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

MCD: Aurélien Tchouaméni – Mediocentro de gran fortaleza y sentido táctico. Dueño del equilibrio en la mitad del campo, destaca por sus coberturas, recuperación del balón y precisión en los desplazamientos largos.

MCO: Jude Bellingham – Mediocampista todoterreno y con instinto goleador. Su potencia, visión y llegada al área rival lo convierten en una amenaza constante desde la segunda línea.

MCO: Arda Güler – Jugador talentoso y de gran imaginación. Sus regates, disparos curvados y precisión en los pases hacen de él un generador de peligro en cada acción ofensiva.

DC: Kylian Mbappé – Delantero explosivo y decisivo. Su aceleración, instinto goleador y habilidad para moverse entre líneas lo consolidan como uno de los atacantes más temibles del mundo.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica. Haaland completaría la que sería una de las delanteras más potentes del mundo.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

Así se vería la formación de Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler

Delanteros: Kylian Mbappé y Erling Haaland

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp