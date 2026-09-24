La posible alineación titular de Brasil para enfrentar a Australia

El seleccionado brasileño se enfrentará a la selección de Australia este viernes 25 de septiembre en Townsville, en el primer amistoso post Copa del Mundo. La convocatoria presenta varias novedades, aunque también mantiene a figuras como Vinícius Júnior, Raphinha y Marquinhos.

A continuación, el posible once de Carlo Ancelotti.

La posible alineacion de Brasil vs Australia

POR - Hugo Souza: El arquero del Corinthians tendrá una nueva oportunidad con la selección después de quedar fuera del Mundial 2026. Su convocatoria forma parte de la renovación del puesto, ya que Ancelotti no incluyó a los tres guardametas que participaron en la Copa del Mundo.

LD - Vanderson: El lateral del Mónaco fue convocado de urgencia para reemplazar al lesionado Wesley. A sus 25 años, suma experiencia en el fútbol europeo y ofrece recorrido y velocidad por la banda derecha.

DFC - Marquinhos: El defensor del Paris Saint-Germain continúa siendo uno de los principales referentes del seleccionado. Acumula 107 partidos en los que marcó siete goles

DFC - Gabriel Magalhães: El central del Arsenal llega como uno de los jugadores brasileños con mayor continuidad en la temporada europea. Es fuerte en el mano a mano y llega seguido al gol cada vez que visita el área rival.

LI - Douglas Santos: El lateral del Zenit es uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro de la convocatoria. Aporta un ida y vuelta constante por el costado izquierdo y sabe cómo acoplarse al juego ofensivo.

MC - Bruno Guimarães: Un jugador cada vez más importante en este seleccionado. El ex-Newcastle tiene una gran actualidad en el Arsenal campeón de la Premier. Un futbolista completo con influencia en las dos áreas.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

MC - Andrey Santos: Una de las apuestas para el ciclo que comienza. Su despliegue, capacidad para llegar al área y trabajo sin pelota le permiten complementar a Bruno Guimarães en un doble pivote con recorrido.

MC - Danilo Santos: El mediocampista del Santos aparece como una de las novedades de la convocatoria y tendrá la oportunidad de mostrar sus condiciones en el nuevo ciclo de Ancelotti.

ED - Estêvão: El del Chelsea es uno de los jóvenes que Ancelotti quiere integrar progresivamente al equipo. Después de perderse el Mundial por una lesión, busca recuperar protagonismo.

DC - Raphinha: El futbolista del Barcelona ocupará la posición de centrodelantero, tal como viene sucediendo en su club. Su presente es demoledor: ha marcado 14 goles en lo que va de la temporada.istas.

EI - Vinícius Júnior: Recostado sobre la izquierda pero con libertad para moverse por todo el frente de ataque, Vini es la carta de desequilibrio más importante para romper con la defensa australiana.

Así se vería la formación de Brasil (4-3-3)

Portero: Hugo Souza

Defensores: Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos.

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Andrey Santos, Danilo Santos.

Delanteros: Estevao, Raphinha, Vinicius

Así se vería la formación de Australia (3-4-3)

Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Portero: Patrick Beach

Defensores: Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington

Mediocampistas: Jason Geria, Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Aziz Behich

Delanteros: Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Tete Yengi

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