La posible alineación titular de Brasil para enfrentar a India

India y Brasil se enfrentan este sábado 3 de octubre en el Salt Lake Stadium de Calcuta, en un amistoso internacional que marcará el primer cruce de la historia entre ambas selecciones. Para los indios, ubicados en el puesto 138 del ranking FIFA, será el rival mejor clasificado que hayan enfrentado. Para Brasil es el cierre de una gira que empezó con dos partidos ante Australia: un 1-1 en Townsville y un 4-2 en Brisbane.

Raphinha, autor de un tanto de penal en el último partido ante Australia, sufrió una lesión en el muslo y fue desafectado. A eso se suman las ausencias de Wesley y João Pedro, desconvocados antes de la gira, en un ciclo de renovación tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026.

La posible alineación de Brasil vs India

POR - Hugo Souza: Titular en el primer duelo ante Australia, vio desde el banco el triunfo en Brisbane y tendría su oportunidad en Calcuta. Es ágil, rápido para achicar y se siente cómodo jugando con los pies, algo útil para un equipo que tendrá la pelota la mayor parte del partido.

LD - Vanderson: Llegó a la convocatoria como reemplazo de Wesley y aprovechó su chance: abrió el marcador ante Australia a los tres minutos. Es un lateral de ida y vuelta, con potencia para atacar el carril.

DFC - Marquinhos: Uno de los pocos sobrevivientes de la vieja guardia en esta lista renovada. Aporta liderazgo, lectura del juego y una salida limpia para ordenar a una defensa con varios nombres nuevos.

DFC - Gabriel Magalhães: Fue titular en Brisbane, donde vio una amarilla. Es dominante en el juego aéreo y con pelota parada, un recurso que Brasil puede explotar ante una India que defenderá cerca de su área.

LI - Douglas Santos: Experiencia y buen pie por la izquierda. Con Vini por delante, su tarea será dar profundidad y soltar centros para los atacantes.

MC - Bruno Guimarães: Marcó el 3-2 en Brisbane después de una asistencia de Endrick. Es el cerebro del mediocampo: recupera, distribuye y sabe pisar el área en el momento justo.

MC - Andrey Santos: Entró a los 61 minutos ante Australia y apunta a ser titular. Dinámico y con buen despliegue, es el volante ideal para que Bruno juegue más suelto.

ED - Estêvão: Se perdió el Mundial por lesión y en este nuevo ciclo busca recuperar terreno. Entró desde el banco en Brisbane, y en Calcuta tendría la oportunidad de mostrar su gambeta y su zurda desde la derecha.

MCO - Gabriel Bontempo: Una de las caras nuevas de Ancelotti. Fue titular en Brisbane y dio el pase para el gol de Vanderson, una muestra de la visión con la que juega entre líneas.

EI - Vinícius Júnior: Fue la figura del partido en Brisbane, donde selló el 4-2 de penal. Sin Raphinha ni João Pedro, se convierte en el gran referente del ataque y tendrá libertad para moverse por todo el frente.

Australia v Brazil | NurPhoto/GettyImages

DC - Endrick: Reemplazó a Raphinha en el entretiempo y respondió con una asistencia para Bruno Guimarães, aunque también vio la amarilla. Con la baja del delantero del Barcelona, tiene el camino libre para ganarse un lugar.

Así se vería la formación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Hugo Souza

Defensores: Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Andrey Santos

Mediapuntas: Estêvão, Gabriel Bontempo, Endrick

Delantero: Vinícius Júnior

Así se vería la formación de India (4-2-3-1)

Portero: Gurpreet Singh Sandhu

Defensores: Akash Mishra, Anwar Ali, Sandesh Jhingan, Subhasish Bose

Mediocampistas: Suresh Singh Wangjam, Sahal Abdul Samad

Mediapuntas: Lallianzuala Chhangte, Brandon Fernandes, Naorem Mahesh

Delantero: Ryan Williams

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