La posible alineación titular de Chivas vs Pachuca

Pase lo que pase, las Chivas Rayadas ya están calificadas a la fase final del Apertura 2025, de la Liga MX, sólo falta saber si entrarán directamente a la Liguilla o tendrán que pasar por el Play-In.

Con seis puntos por disputarse, el Guadalajara es sexto de la clasificación con 23 unidades, luego de golear 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío, con un triplete de Armando González y un tanto de Luis Romo, y ahora, su siguiente rival es el Pachuca, el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos son el contrincante directo de los rojiblancos en sus aspiraciones, ya que son séptimos de la tabla con 22 puntos, después de igualar 2-2 con Toluca en el Nemesio Diez, tras un doblete del ecuatoriano Enner Valencia y la expulsión de Alan Bautista, además seguirán sin contar con Elías Montiel, Alexéi Domínguez ni el marroquí Oussama Idrissi, que está suspendido.

La mala noticia para el Rebaño Sagrado fue la baja de uno de sus fichajes del semestre: Diego Campillo. Al acabar el Clásico Tapatío, el defensa rápidamente se tiró al suelo para ser sacado por el ‘carrito de las desgracias’ y al realizarle los estudios correspondientes se confirmó que sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, por lo que ya fue operado a la brevedad, así que será baja lo que resta del certamen. Por otro lado, el mexicoamericano Richard Ledezma regresa a la acción al haber cumplido su partido de suspensión, quedando la duda de si Javier Hernández y el mexicoamericano Cade Cowell serán tomados en cuenta.

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE CHIVAS

Portero: Raúl Rangel – El Tala no tuvo mucho qué hacer en el Clásico Tapatío, apenas algunas intervenciones sin mucho peligro, algo que le ayudará a tener más confianza de cara al cierre de la fase regular.

Defensa: Luis Romo – El capitán sinaloense seguirá apareciendo como central. Su nivel ha mejorado mucho conforme avanzaron las semanas, aparte pudo convertir su segunda diana como rojiblanco.

Defensa: José Castillo – El canterano tuzo seguiría como otro de los centrales. Tiene buen desgaste físico, un buen juego aéreo y velocidad para recuperarse rápidamente si es superado.

Defensa: Miguel Tapias – Aquí está el problema para el técnico argentino Gabriel Milito. Con la sensible baja de Diego Campillo, el ex tuzo podría ser el elegido para conformar la tripleta de centrales, pero también está la opción del experimentado Gilberto Sepúlveda o el sorpresivo Daniel Aguirre, que fue convertido en zaguero por el cuerpo técnico.

Interior izquierdo: Bryan González – Afortunadamente El Cotorro pudo recuperarse y dejar sólo en susto lo ocurrido frente a Querétaro. Es uno de los fichajes con mejores resultados.

Pivote: Rubén González – El Oso sigue cumpliendo a la perfección. Sin tantos reflectores y sin hacer ruido, su trabajo no pasa desapercibido.

Pivote: Omar Govea – Se ganó la confianza del entrenador desde la pretemporada, ya que le encontró buenas cualidades. Es un hecho que podría ser titular, pero de no ser así, Erick Gutiérrez podría arrancar.

Interior derecho: Richard Ledezma – Tras cumplir su partido de castigo, el ex PSV volvería a su función habitual como el generador ofensivo del sector derecho. Esto podría ocasionar que Roberto Alvarado vaya a la banca.

Mediocentro: Efraín Álvarez – Durante el tiempo que El Piojo estuvo fuera, el atacante mexicoamericano ha demostrado su valía y al no tener al mundialista en su mejor versión, el técnico seguirá repitiendo su alineación.

Mediocentro: Santiago Sandoval – Otro que se ganó la confianza desde la pretemporada y ha respondido a ello. A lo largo del torneo el juvenil ha resultado una agradable sorpresa por su buena visión de juego.

Delantero: Armando González – El hombre de moda. La Hormiga se despachó con un triplete ante Atlas y alcanzó al portugués Paulinho Dias en la tabla de goleo, lamentablemente, el hombre del Toluca se volvió a escapar con uno, lo mismo que el brasileño Joao Pedro del San Luis. El Otaku quiere hacer historia y deberá marcar diferencia ante los Tuzos.

Así se vería la posible alineación de las Chivas (3-4-2-1):



Portero: ‘Tala’ Rangel

Defensas: José Castillo, Luis Romo, Mickey Tapias

Mediocampistas: ‘Cotorro’ González, ‘Oso’ González, Omar Govea, Richie Ledezma

Delanteros: Efraín Álvarez, Santi Sandoval, ‘Hormiga’ González

Suplentes: Oscar Whalley, Daniel Aguirre, ‘Tiba’ Sepúlveda, Hugo Camberos, Yael Padilla, Erick Gutiérrez, ‘Piojo’ Alvarado, Miguel Gómez, Teun Wilke, Alan Pulido, ‘Chicharito’ Hernández, Cade Cowell, Isaac Brizuela

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE PACHUCA (4-2-3-1):

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Daniel Aceves, Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Brian García

Mediocampistas: William Carvalho, Carlos Sánchez, ‘Pocho’ Guzmán

Delanteros: Gastón Togni, Enner Valencia, Luis Quiñones

Suplentes: Jorge Berlanga, Jhonder Cádiz, Israel Luna, Juan Sigala, ‘Chaka’ Rodríguez, Pedro Pedraza, Saúl Alfaro, Robert Kenedy, Illian Hernández, Eulogio Téllez, Sergio Barreto