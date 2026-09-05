La posible alineación titular de Cruz Azul para enfrentar a Santos Laguna

La Jornada 7 de la Liga MX culmina este domingo 6 de septiembre con el choque entre Cruz Azul y Santos Laguna en el Estadio Banorte Azteca. Los cementeros arriban a este compromiso como décimos de la clasificación con nueve puntos. En el caso de los laguneros, son penúltimos con apenas una unidad.



Para enfrentar a los Guerreros, Joel Huiqui recuperaría a los argentinos Carlos Rotondi y Gonzalo Piovi, quienes tenían una fascitis plantar y una lesión en el isquiotibial derecho, respectivamente. Sin embargo, sí hay bajas, Mateo Levy, por una lesión en los meniscos, y Cristian Jiménez, por una lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha.



A diferencia del encuentro anterior contra Necaxa, el cuerpo técnico contará con Erik Lira, quien no había sido convocado debido a que se estaba cerrando su fichaje con el AS Mónaco de Francia, sin embargo, todo se vino abajo. Debido a esto, es posible que el contención sea utilizado de arranque. Al mismo tiempo, La Máquina Celeste logró el fichaje del lateral derecho Alan Mozo, sin saber si será lanzado desde el arranque o tendrá que esperar poco a poco su turno.



Aquí está la posible alineación de Cruz Azul para el duelo:

El posible once de Cruz Azul

Jeremy Márquez y José Paradela | Jam Media/GettyImages

Portero: Kevin Mier – El guardameta colombiano está más que fijo bajo los tres postes pese a que en diferentes ocasiones peca de confianzudo.

Defensa: Amaury García – Posiblemente no se querrá arriesgar a Gonzalo Piovi desde el inicio, por eso el formado en CU repetiría. La jornada anterior destacó al tener el mayor número de acciones defensivas con nueve.

Defensa: Chiquete Orozco – El canterano rojiblanco sigue sin estar a la altura de las expectativas porque a veces comete fallos, pero por ahora se mantendría como parte del once inicial debido al tema de las lesiones.

Defensa: Willer Ditta – La fecha pasada, el cafetalero logró anotar, pero no sólo eso, también sobresalió al tener el mayor número de pases con 59, además acumuló cinco recuperaciones.

Lateral izquierdo: Omar Campos – Es muy pronto para arriesgar a Carlos Rotondi, además últimamente había sido lanzado como extremo. Hizo cinco recuperaciones el juego anterior.

Lateral derecho: Jeremy Márquez – Por la ausencia de Erik Lira en el mediocampo, el canterano rojinegro fue colocado en dicha zona, pero ahora volvería al puesto que le encontraron y donde ha brillado con creces, ya que es muy pronto para debutar a Alan Mozo.

Pivote: Erik Lira – Con la frustración de no haber conseguido el salto a Europa, el capitán podría estar pasando por momentos difíciles, pero al contrario, podría esforzarse más sabiendo que más adelante sí podría irse.

Pivote: Carlos Rodríguez – El otro capitán sigue siendo una de las piezas claves de la formación. La fecha pasada hizo un doblete de asistencias, sin dejar de lado que tuvo el mayor número de ocasiones creadas con siete.

Mediocentro: Agustín Palavecino – Otro que destacó la fecha pasada. El argentino fue uno de los elementos que más tiros hizo con cuatro, aparte se lució con el mayor número de pases con 95, recorriendo así gran parte del campo.

Mediocentro: José Paradela – El argentino es otro inamovible del once inicial. Contra los Rayos puso una asistencia y creo tres oportunidades.

Delantero: Nico Ibáñez – Tal parece que el argentino le ha ganado el puesto al nigeriano Cristian Ebere y al uruguayo Gabriel Fernández. Consiguió un gol frente a los Rayos y tuvo el mayor número de toques en el área rival con cinco.

Willer Ditta | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (5-4-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Chiquete Orozco, Amaury García, Willer Ditta, Jeremy Márquez

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Erik Lira, Agustín Palavecino, José Paradela

Delantero: Nico Ibáñez

La posible alineación de Santos Laguna (3-4-3)

Efraín Orona | Manuel Guadarrama/GettyImages

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Franco Pardo, Felipe Sánchez, Efraín Orona

Mediocampistas: Mauricio Cuevas, Aldo López, Fran Villalba, Diego González

Delanteros: Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude, Ramiro Sordo