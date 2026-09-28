La posible alineación titular de España para enfrentar a Croacia

La selección española recibie a Croacia este martes 29 de septiembre en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla por la segunda jornada de la Nations League 2026/27. La Roja llega después de vencer 2-3 a Inglaterra en Wembley, mientras que los croatas también sumaron de a tres en su visita a Praga donde se midieron a la República Checa.

A continuación, el posible once de Luis de la Fuente para tratar de sumar una nueva victoria.

Posible alineación de España vs Croacia

POR - Unai Simón: El arquero del Athletic volverá a estar bajo los tres palos después de haber sido titular en Wembley. Frente a Inglaterra recibió dos goles, pero también respondió cuando el equipo necesitó sostener la ventaja en distintos pasajes.

LD - Marc Pubill: El lateral del Atlético atraviesa un gran momento en su segunda temporada en el club y llega con mayor protagonismo en el equipo de Diego Simeone. En LaLiga 2026/27 acumula cinco apariciones, cuatro como titular, y un gol.

DFC - Pau Cubarsí: Salida limpia desde el fondo y liderazgo con solo 19 años. Acumula 20 partidos con España y fue decisivo en la conquista de la Copa del Mundo, donde fue elegido como el mejor jugador joven del torneo.

DFC - Aymeric Laporte: Llega con seis partidos disputados en LaLiga esta temporada, todos como titular con Athletic, y completó los 90 minutos en la victoria ante Inglaterra. Su zurda facilita la salida por el sector izquierdo y su capacidad para anticipar puede ser especialmente útil ante un ataque croata que tendrá a Luka Sučić y Modrić detrás del delantero.

LI - Marc Cucurella: Su evolución como lateral capaz de cerrarse hacia el mediocampo le permite darle a España una salida adicional cuando el rival bloquea los pases interiores.

MC - Rodri Hernández: El equilibrio del equipo pasa por sus pies. El del Barça ordena la salida, protege a los centrales y le da continuidad a la circulación. Suma 68 partidos y cuatro goles con la selección.

England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1 | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

MC - Fabián Ruiz: Recuperación y despliegue en el mediocampo. El del PSG aporta dinámica, llegada al área rival y una capacidad para aparecer desde segunda línea que complementa perfectamente a Rodri. Ante Inglaterra fue suplente, ingresando por Pedri en el segundo tiempo.

ED - Nico Williams: Fue titular en Wembley, aunque dejó el campo en el minuto 54 por Álex Baena. En su club suma un gol en seis partidos de LaLiga esta temporada.

MCO - Dani Olmo: Su importancia no está únicamente en el último pase. También puede aparecer cerca del área, intercambiar posiciones con los extremos y ofrecer una línea de asociación entre el mediocampo y Oyarzabal. Ante Inglaterra jugó hasta el minuto 82 y fue quien asistió a Álex Baena para el 2-2.

EI - Lamine Yamal: Abrió el marcador en Wembley a los dos minutos de juego y volvió a mostrar por qué es una de las principales amenazas de España cuando recibe cerca del área. Su inicio de temporada con Barcelona es todavía más contundente: ocho goles y seis asistencias en ocho partidos oficiales, incluidos siete tantos en siete encuentros de LaLiga.

DC - Mikel Oyarzabal: El héroe de Wembley ingresó en el segundo tiempo ante Inglaterra y marcó a los 74 minutos el gol que completó la remontada española, después de que Álex Baena le entregara la asistencia. Con la Real Sociedad no convirtió en sus primeros ocho partidos de la temporada, pero suma dos asistencias.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simon

Defensas: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Mediocampistas: Rodri Hernández, Fabián Ruiz

Mediapuntas: Nico Williams, Dani Olmo, Lamine Yamal.

Delantero: Mikel Oyarzabal.

Así se vería la formación de Croacia (4-2-3-1)

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-CZE-CRO | MICHAL CIZEK/GettyImages

Portero: Dominik Livaković

Defensas: Josip Stanišić, Joško Gvardiol, Luka Vušković, Ivan Smolčić.

Mediocampistas: Mateo Kovačić, Petar Sučić;

Mediapuntas: Ivan Perišić, Luka Modrić, Luka Sučić.

Delantero: Franjo Ivanović.

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