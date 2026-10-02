La posible alineación titular de España para enfrentar a la República Checa

Las selecciones de España y de la República Checa se ven las caras este sábado 3 de octubre en el estadio Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo por la tercera jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. La Roja lidera con seis puntos, después de ganar 3-2 en Wembley y golear 4-1 a Croacia en Sevilla. Los checos, dirigidos por el español Santi Denia, todavía no sumaron: cayeron 2-1 ante Croacia y 2-0 ante Inglaterra, ambos partidos en condición de local.

Con cuatro partidos en once días, Luis de la Fuente aprovecharía el duelo ante el último del grupo para darle descanso a algunos titulares, como Zubimendi, Huijsen y Oyarzabal, y sumar minutos para otros que esperaron su oportunidad desde el banco.

La posible alineación de España vs República Checa

POR - Unai Simón: Fue titular en los dos partidos. Seguro por arriba y con buenos reflejos en el mano a mano, sabe que ante Chequia le tocará más ordenar que atajar.

LD - Marc Pubill: Marcó de cabeza el 2-1 ante Croacia tras un centro de Lamine Yamal. Es potente, rápido para cerrar y ya se ganó un lugar en el carril derecho de la campeona del mundo.

DFC - Pau Cubarsí: Titular en los dos partidos. Su salida limpia, con pases que rompen líneas, es el primer eslabón del juego de posesión de España.

DFC - Aymeric Laporte: Vio desde el banco la goleada a Croacia y volvería al once para darle descanso a Huijsen. Zurdo, con experiencia y oficio, aporta una salida por izquierda que complementa bien a Cubarsí.

LI - Marc Cucurella: Intensidad, presión alta y un despliegue constante por la banda. Es de los que no se esconden y tiene un entendimiento natural con Nico Williams cuando ataca por su sector.

MC - Fabián Ruiz: Fue titular ante Croacia y salió a los 57 minutos, lo que le permite llegar con piernas frescas. Su zurda para filtrar pases y su llegada desde segunda línea le dan otra variante al mediocampo.

MC - Rodri: Entró a los 72 minutos en Sevilla en lugar de Zubimendi y apunta a recuperar la titularidad. Es la brújula del equipo: marca el ritmo, recupera y casi nunca pierde una pelota.

ED - Lamine Yamal: Imparable. Abrió el marcador en Wembley a los dos minutos y ante Croacia aportó dos goles y la asistencia para Pubill. Con 19 años, es el futbolista que hace diferente a la campeona del mundo.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO | JORGE GUERRERO/GettyImages

MCO - Dani Olmo: Aparece por sorpresa en el área, combina en espacios reducidos y tiene gol, justo lo que se necesita ante un rival que se cerrará atrás.

EI - Nico Williams: Entró a los 68 minutos ante Croacia y cerró la goleada en el 89', con una asistencia de Mikel Merino. Su desborde y su cambio de ritmo por la izquierda son un problema para cualquier lateral.

DC - Ferran Torres: Oyarzabal fue el nueve en los dos primeros partidos, así que Ferran tendría su chance. Se mueve bien entre los centrales, ataca los espacios y tiene buena definición dentro del área.

Así se vería la formación de España (4-2-3-1)

Portero: Unai Simón

Defensores: Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Fabián Ruiz, Rodri

Mediapuntas: Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams

Delantero: Ferran Torres

Así se vería la formación de República Checa (4-2-3-1)

FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENG | MICHAL CIZEK/GettyImages

Portero: Matěj Kovář

Defensores: Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Jiří Sláma

Mediocampistas: Michal Sadílek, Lukáš Červ

Mediapuntas: Matěj Radosta, Alex Král, Ondřej Lingr

Delantero: Adam Hložek

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