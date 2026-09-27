La posible alineación titular de Francia para enfrentar a Bélgica

Francia arrancó con todo la UEFA Nations League, superando a Turquía a domicilio en la primera jornada de la fase de grupos de este torneo que se plantea como un atractivo objetivo previo a la Eurocopa 2028, que sin dudas será uno de los trofeos que buscarán alcanzar en el futuro cercano.

Ahora, los dirigidos por Zinedine Zidane buscarán su segunda victoria al hilo visitando a Bélgica en el King Baudouin Stadium de Bruselas.

La posible alineación de Francia

POR: Mike Maignan - Tuvo un Mundial 2026 bueno, pero los seis goles sufridos frente a Inglaterra sin dudas empañaron su cosecha. A pesar de eso, Zizou confía en él para cuidar los sueños galos.

LD: Jules Koundé - Es uno de los titulares habituales de les Bleus y eso no cambiaría con el nuevo DT. Sabe elegir cuándo pasar al ataque y cuándo conviene quedarse a defender, que no es poca cosa.

DFC: Ibrahima Konaté - Casi no jugó en el Mundial y el partido por el tercer puesto fue de mal en peor, tanto que terminó reemplazado en el segundo tiempo. Ahora es titular en el Real Madrid y viene con más regularidad y buenos partidos encima por lo que podría decir presente desde el arranque.

France v England - 2026 FIFA World Cup - Bronze Final | Anadolu/GettyImages

DFC: Dayot Upamecano - Le cambia la cara a la defensa francesa y para bien. A pesar de jugar en la última línea, tiene la capacidad para generar situaciones de peligro y colaborar con los delanteros desde el fondo.

LI: Adrien Truffert - Una de las modificaciones principales respecto del equipo mundialista. El lateral del Bournemouth podría tener la responsabilidad de ocupar la posición que en Norteamérica rotó entre Lucas Digne y Theo Hernández. Tendrá que aprovecharla.

MC: Eduardo Camavinga - No tuvo el protagonismo esperado durante el Mundial y su inicio de temporada con el Real Madrid no fue del todo bueno, pero ahora podría hacer su aporte desde el sector defensivo del mediocampo. Es bueno en la conducción y anticipando jugadas, y la dupla con Adrien Rabiot podría dar buenos resultados.

MC: Adrien Rabiot - Tiene mucho recorrido y se muestra como una opción constantemente tanto para la defensa como para el ataque, eso puede ser útil a la par de Camavinga para que esa zona nunca quede descuidada y eviten mayores avances de Bélgica.

ED: Ousmane Dembélé - No tuvo un buen comienzo de temporada en la Ligue 1, donde todavía tiene una deuda con el gol. En la Champions, por otro lado, hizo el doblete del 6-1 contra el Slovan Bratislava. Contra Francia tiene la libertad de mostrar una faceta diferente a la del PSG, con Olise y Doué colaborando y permitiéndole cambiar de banda y generar distracciones para romper a la defensa rival.

MCO: Michael Olise - Asistidor por excelencia y, en el Mundial, fue el que más pases de gol dio, con 7. La posición de mediapunta le resulta cómoda porque puede ubicarse sin la presión del gol que puede tener el delantero, pero lo suficientemente cerca del área para entrar y empezar a generar peligro.

EI: Désiré Doué - El extremo del PSG se quedaría con la banda izquierda en el once de Zidane. Juega abierto para buscar el uno contra uno, pero sabe leer cuando cerrarse para conectar pases con Kylian Mbappé cuando Francia pisa el área rival.

DC: Kylian Mbappé - Es el dueño del gol de les Bleus y del Real Madrid. En el Mundial hizo diez y se llevó la bota de oro por segunda vez consecutiva, y fue el goleador de la Champions pasada a pesar de haber sido eliminado en cuartos de final. Para el resto del equipo es, en parte, cuestión de darle el pase y esperar que haga su magia.

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Jamie Squire/GettyImages

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Adrien Truffert

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot

Mediapuntas: Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue

Delantero: Kylian Mbappé

Así se vería la formación de Bélgica (4-2-3-1)

SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAINING THURSDAY | BRUNO FAHY/GettyImages

Portero: Senne Lammens

Defensas: Timothy Castagne, Koni De Winter, Zeno Debast, Maxim De Cuyper

Mediocampistas: Youri Tielemans, Romeo Lavia

Volantes ofensivos: Mika Godts, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio

Delantero: Charles De Ketelaere