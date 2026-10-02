La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentar a Croacia

Croacia e Inglaterra se enfrentan este sábado 3 de octubre en el estadio HNK Rijeka por la tercera jornada del Grupo A3 de la Nations League 2026/27. Los dos llegan con tres puntos y una historia parecida: los ingleses cayeron 3-2 ante España en Wembley y se recuperaron con un 2-0 en Chequia, mientras que los croatas le ganaron 2-1 a Chequia como visitantes y después recibieron una goleada 4-1 en Sevilla.

El partido se jugará sin público local por una sanción de la UEFA a la Federación Croata, con apenas un centenar de hinchas visitantes en las gradas. Tuchel recuperaría a varios de los que descansaron en Praga para un duelo directo por el segundo puesto.

La posible alineación de Inglaterra vs Croacia

POR - Jordan Pickford: James Trafford fue titular en los dos primeros partidos, pero un partido de este peso podría devolverle el arco al guardameta con más experiencia del plantel. Habla mucho, ordena a la defensa y su juego largo es una salida rápida para el contragolpe.

LD - Trent Alexander-Arnold: Le puso el centro a Gordon para el 1-0 y terminó como una de las figuras del partido. Cuando tiene tiempo para levantar la cabeza, su pegada transforma cualquier pelota parada o cambio de frente en una ocasión.

DFC - Trevoh Chalobah: Titular en Chequia, cumplió sin sobresaltos en un partido en el que Inglaterra tuvo la pelota casi siempre. Es fuerte en el juego aéreo, algo que necesitará ante un centrodelantero como Dion Beljo.

DFC - Marc Guéhi: La única pieza fija de la defensa en los dos partidos de Tuchel. Anticipa bien, sale jugando con criterio y lleva la voz de mando en la zaga.

LI - Lewis Hall: Ofensivo, con buena conducción y capacidad para meterse por dentro, le deja a Gordon el carril libre para atacar el uno contra uno.

MC - Elliot Anderson: Titular en Wembley y en Praga, se ganó un lugar en el doble pivote. Recupera, distribuye y tiene recorrido para cubrir las subidas de los laterales, un trabajo silencioso que sostiene al equipo.

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Justin Setterfield/GettyImages

MC - James Garner: Se quedó en el banco sin jugar ante Chequia y llega con las piernas frescas. Es un volante de orden, con buen pie en las pelotas paradas y la disciplina táctica que pide un partido cerrado como visitante.

ED - Bukayo Saka: Fue titular en los dos partidos y salió a los 70 minutos en Praga para dosificarse. Es la gran amenaza por la derecha: encara, busca el pie cambiado y obliga a los rivales a doblarle la marca.

MCO - Jude Bellingham: Arrancó desde el banco en Praga, pero contra España fue decisivo: dio el pase del gol de Gordon y provocó el penal. Vuelve el futbolista que conecta el mediocampo con el ataque y que aparece en el área cuando el partido lo pide.

EI - Anthony Gordon: El hombre del momento. Marcó en los dos partidos de esta Nations League, primero con un remate cruzado ante España y después de cabeza en Praga, donde fue elegido como el jugador del partido. Su velocidad al espacio es un problema para cualquier defensa.

DC - Harry Kane: Después de resbalar y estrellar un penal en el travesaño ante España, contestó con un gol en Chequia. El capitán sigue siendo la referencia ofensiva y un lider dentro de la cancha.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Lewis Hall

Mediocampistas: Elliot Anderson, James Garner

Mediapuntas: Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon

Delantero: Harry Kane

Así se vería la formación de Croacia (4-3-3)

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Portero: Dominik Livaković

Defensores: Ivan Smolčić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić

Mediocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Petar Sučić

Delanteros: Martin Baturina, Dion Beljo, Marco Pašalić

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