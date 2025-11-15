La posible alineación titular de Inglaterra para enfrentarse a Albania

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 6 del Grupo K de la Fase de Grupos de las eliminatorias europeas entre Albania e Inglaterra.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los ingleses para este compromiso programado a las 12:00 horas (EE.UU.), 11:00 horas (México), 18:00 horas (España).

La posible alineación de Inglaterra vs Albania para la Jornada 6 de las eliminatorias europeas

Jordan Pickford no ha recibido gol en toda la fase de grupos | BEN STANSALL/GettyImages

PO: Jordan Pickford - El portero de 31 años del Everton es el titular indiscutible de Inglaterra desde 2018, destaca por su récord de porterías a cero consecutivas y su fiabilidad en momentos clave.

LD: Reece James - El lateral derecho del Chelsea es versátil y potente, con gran capacidad ofensiva y defensiva; suele ser clave e impecable cuando mantiene la forma física.

DFC: John Stones - El central del Manchester City es un defensor elegante y experimentado, con salida de balón impecable; uno de los mejores centrales del mundo cuando está en su mejor nivel.

DFC: Ezri Konsa - El central del Aston Villa es sólido, versátil y consistente, una opción fiable en defensa central o incluso como lateral derecho cuando se requiere.

LI: Nico O'Reilly - El lateral izquierdo del Manchester City es una joven promesa emergente, versátil como mediocampista o lateral con un gran potencial.

MCD: Elliot Anderson - El mediocampista del Nottingham Forest es una revelación reciente, dinámico y físico en el pivote; compañero ideal para Rice en el mediocampo.

MCD: Declan Rice - El mediocampista del Arsenal es un pilar del mediocampo inglés, con recuperación, distribución y liderazgo; uno de los mejores del mundo en su posición.

MD: Bukayo Saka - El extremo derecho del Arsenal es una estrella creativa, con regate, asistencias y goles; indispensable en el ataque de Inglaterra.

MCO: Morgan Rogers - El mediapunta del Aston Villa es versátil y consistente, con visión y llegada; clave en el rol de '10' para la selección.

MI: Marcus Rashford - El extremo del Barcelona es rápido y goleador, busca recuperar su mejor nivel tras el cambio de aires en España.

DC: Harry Kane - El delantero y capitán del Bayern Munich es el máximo goleador histórico de Inglaterra, letal en el área y líder nato; el referente ofensivo del equipo.

Así se vería la formación de Inglaterra (4-2-3-1)

Portero: Jordan Pickford.

Defensas: Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O'Reilly.

Mediocampistas: Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford.

Delanteros: Harry Kane.

Así se vería la formación de Albania (4-3-3)

Portero: Thomas Strakosha.

Defensas: Elseid Hysaj, Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Mario Mitaj.

Centrocampistas: Juljan Shehu5, Kristjan Asllani, Qazim Laci.

Delantero: Armando Broja, Rey Manaj, Arber Hoxha.