La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a Philadelphia Union

Este fin de semana será el décimo quinto juego de la Major League Soccer para el Inter Miami CF a cargo de Guillermo Hoyos y, a su vez, es el último partido antes del parón de dos meses que tendrá el campeonato norteamericano debido a la Copa del Mundo 2026.

Para el domingo 24 de mayo el conjunto de las Garzas recibirá al Philadelphia Union en el Nu Stadium de Freedom Park, Florida en el compromiso programado a las 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México) y 00:00 horas (España).

Por lo tanto, te dejamos con la posible alineación del conjunto rosado en su enfrentamiento en casa.

La posible alineación de Inter Miami vs Philadelphia Union

Lionel Messi tiene 12 anotaciones en la temporada | Icon Sportswire/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense ha disputado todos los minutos de la temporada.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino se ha comenzado a ganar la confianza del técnico y podría ser titular nuevamente.

DFC: Gonzalo Luján - El central argentino viene titular en lugar de Maxi Falcón en el juego pasado, el cuerpo técnico ha comenzado a confiar más en él.

DFC: Micael - El defensor brasileño se ha adueñado de la titularidad y es un infaltable en la zaga, si no recibe descanso debería mantenerse en su zona como de costumbre.

MD: Sergio Reguilón - El lateral español ha batallado con las lesiones, pero el pasado fin de semana volvió a la acción y podría volver a la titularidad.

MC: Rodrigo De Paul - El mediocampista argentino es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en la dupla de De Paul.

MI: Telasco Segovis - El habilidoso talento venezolano es un infaltable por el sector izquierdo, se ha adaptado de maravilla al juego de Messi.

ED: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Y con una individualidad puede definir cualquier partido. Su presencia siempre es un peligro latente.

DC: Luis Suárez - El goleador uruguayo ha vuelto al once inicial con Guillermo Hoyos y nunca deja de ser un atacante peligroso.

EI: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Con Guillermo Hoyos ha sido colocado como extremo izquierdo.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame.

Así se vería la formación de Philadelphia Union (4-4-2)

Portero: Andrew Rick.

Defensas: Nathan Harriel, Geiner Martínez, Olwethu Makhanya, Benjamín Bender.

Centrocampistas: Danley Jean-Jacques, Jovan Lukic, Jeremy Rafanello, Indiana Vassilev.

Delanteros: Milan Iloski, Bruno Damiani.