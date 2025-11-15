La posible alineación titular de Italia vs Noruega

La UEFA ya tiene dos selecciones calificadas para el siguiente Mundial a celebrarse en Canadá, Estados Unidos y México, se trata de Inglaterra y Francia, esta última llegando a las últimas dos finales, ganado una y perdiendo otra. Pero todavía hay muchos cupos por llenarse porque hay otros diez boletos directos, mientras otros doce naciones irán al repechaje para conocer a los últimos seis invitados de la confederación, algunos llegando con vida y otros ya eliminados.



En ese caso está Italia, cuatro veces campeona del mundo, que desde el Mundial de Brasil 2014, donde fue eliminada en fase de grupos, no ha vuelto a disputar el certamen porque no clasificó a Rusia 2018 ni Qatar 2022. Nuevamente, La Nationale corre peligro de no acudir a la justa porque actualmente tiene 18 puntos y es segunda del Grupo I, el cual lidera Noruega con 21 unidades, a falta de una fecha por disputarse.



Los italianos ya tendrían amarrada la repesca porque los otros combinados del grupo ya están eliminados. Israel, con nueve puntos, Estonia, con cuatro, y Moldavia, con uno, ya conocieron su destino. Lamentablemente para La Azurra, aun cuando venzan Erling Haaland y compañía para llegar a los mismos puntos, la amplia diferencia de goles los pone contra la cuerdas al tener +12, por +29 de los noruegos, que no han vuelto a ir a un Mundial desde Francia 98.



La misión para el técnico Gennaro Gattuso es compleja, pero saldrán a dejar el orgullo en el terreno de juego este domingo 16 de noviembre en el Estadio Giuseppe Meazza, de Milán.



Aquí está la posible oncena titular para el compromiso:

¡¡AGÓNICO TRIUNFO DE ITALIA PARA LLEGAR CON CHANCES A LA ÚLTIMA FECHA!!



🇮🇹 La Azzurri venció 2-0 a Moldavia por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE ITALIA:

Portero: Gianluigi Donnarumma – Al capitán le tocó quedarse en el banquillo en la victoria sobre Moldavia porque Gennaro Gattuso tomó la decisión de rotar a su plantilla y darle minutos a los que menos se mostraron en las Eliminatorias. Por ello, Guglielmo Vicario volvería a ser el suplente y el experimentado guardameta del Manchester City buscará evitar los tantos rivales.

Defensa: Alessandro Buongiorno – El futbolista del Napoli tuvo participación en el choque contra Moldavia, por lo que tiene fuertes posibilidades de repetir. Con su 1.90 metros de estatura será importante en el tema del juego aéreo. Alessandro Bastoni podría ser el recambio de ser necesario.

Defensa: Gianluca Mancini – El jugador de la Roma fue aquel que abrió el camino al minuto 88 para que Italia pudiera imponerse a Moldavia. Al igual que su mancuerna cuenta con 1.90 metros de estatura y tratarán de eliminar toda posibilidad de ser víctimas del balón parado.

Lateral izquierdo: Federico Dimarco – En la jornada anterior, Andrea Cambiaso apareció como titular, pero ahora podrían requerir los servicios del defensor del Inter de Milán, ya que una vez que ingresó se pudo generar mayor peligro.

Lateral derecho: Raoul Bellanova – El interior derecho del Atalanta ha sido utilizado como lateral por el técnico, realizando una buena labor. Pese a disputar apenas seis partidos con la selección está aprovechando su oportunidad. De no ser así, posiblemente veremos a Giovanni Di Lorenzo en el rol.

Pivote: Bryan Cristante – El jugador de La Loba sabe muy bien como jugar las posiciones defensivas porque además de la contención puede jugarte como central por ambos lados y mediocentro. Su gran labor en el mediocampo será importante para este juego. No obstante, hay una fuerte posibilidad de apostar por un gran táctico como Manuel Locatelli.

Pivote: Sandro Tonali – El otro elemento que estará aplicando el juego rudo en el centro del campo es el miembro del Newcastle United. Cuenta con un buen golpeo de balón, así que podría ser una pesadilla para el rival a balón parado.

Mediocentro: Nicolò Barella – Tras haberse perdido el juego pasado por una suspensión, el jugador del Inter de Milán volvería. Su excelente control, su buena anticipación y sus buenos pases largos lo hacen alguien que nunca debe estar fuera del campo. Davide Frattesi esperaría su turno.

Extremo izquierdo: Giacomo Raspadori – Quizá no sea la posición que más le agrada jugar porque prefiere desempeñarse en el centro como mediapunta, pero para este tipo de partidos se necesita que estén dentro los que pueden marcar diferencia. En 45 partidos, el jugador del Atlético de Madrid lleva once tantos y ocho asistencias.

Extremo derecho: Matteo Politano – El versátil elemento de la Roma sabe muy bien cómo hacer daño por el costado derecho, ya que puede ser extremo o interior, donde frecuentemente recibe para poder distribuir. Riccardo Orsolini volvería al rol de suplente en esta ocasión.

Delantero: Mateo Retegui – Con la ausencia de Moise Kean, Gianluca Scamacca fue el encargado de ser el ‘9’ contra Moldavia y a pesar de que Pio Esposito marcó, la tarea de liderar la ofensiva podría ser para el goleador del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, ya que tiene mejores números que sus compañeros con once dianas y cinco asistencias en 25 cotejos.

Así se vería la posible alineación de Italia (4-3-3):



Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Alessandro Buongiorno, Gianluca Macini, Federico Dimarco, Raoul Bellanova

Mediocampistas: Sandro Tonali, Bryan Cristante, Nicolò Barella

Delanteros: Giacomo Raspadori, Matteo Politano, Mateo Retegui

EL POSIBLE ONCE TITULAR DE NORUEGA

Portero: Orjan Nyland

Defensas: David Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson

Mediocampistas: Antonio Nusa, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb

Delanteros: Alexander Sorloth, Erling Haaland