La posible alineación titular de Liverpool vs Atlético de Madrid para la Jornada 1 de la Champions League

La UEFA Champions League vuelve en su edición 2025/26 y en esta Jornada 1 de la fase de liga tendremos un partido digno de finales entre el Liverpool y el Atlético de Madrid, dos escuadras que hoy por hoy podrían ser favoritas a llegar lejos en este certamen.

Los ingleses, que fungirán como locales en Anfield, vienen en buen momento y como ya es costumbre en la Premier League se encuentran en zona alta de la clasificación, situación un tanto distinta a la que viven los colchoneros, quienes van en zona media con apenas cinco puntos obtenidos.

Estos equipo se han enfrentado en cuatro ocasiones en el torneo más importante de la UEFA y como resultado han quedado tablas, ya que ambos tienen dos triunfos, siendo los más importantes los que se dieron en Octavos de Final de la temporada 2019/20, cuando los españoles dejaron en el camino a los ingleses cuatro goles por dos en el global.

La posible alineación de Liverpool vs Atlético de Madrid para la Jornada 1 de la Champions League

POR: Alisson Becker - El brasileño es garantía bajo los tres palos. Su capacidad para achicar espacios, sus reflejos felinos y su temple en escenarios de presión lo convierten en clave para frenar a un Atlético que suele castigar cualquier error.

LD: Dominik Szoboszlai - El húngaro aporta dinamismo en la media punta, con un golpeo de media distancia que puede romper líneas defensivas muy cerradas. Su visión para filtrar pases y su capacidad de llegar al área rival en segunda línea serán esenciales.

DFC : Ibrahima Konaté - Físico imponente y buena lectura de juego, el central francés debe imponerse en el juego aéreo, además su velocidad para cubrir espacios a la espalda será vital.

DFC: Virgil van Dijk - El capitán aporta liderazgo, calma y salida limpia. Su fortaleza en duelos individuales y su experiencia en partidos de alto voltaje lo hacen indispensable para mantener el orden y neutralizar a figuras como Antoine Griezmann.

LI: Milos Kerkez - Con apenas 23 años, ya destaca por su proyección ofensiva y energía incansable. Su capacidad para redoblar y buscar ser superior por el costado podría abrir espacios importantes.

MC: Ryan Gravenberch - El rol de este hombre será conectar defensa y ataque, rompiendo líneas con conducción. Su físico le permitirá disputar balones divididos y mantener la intensidad que caracteriza a los colchoneros.

MC: Alexis Mac Allister - El campeón del mundo aporta inteligencia táctica, precisión en el pase y equilibrio entre recuperación y creación. Será un engrane esencial para que los Reds puedan llegar con pelota dominada al marco rival.

ED: Mohamed Salah - El egipcio es la principal arma ofensiva por su velocidad, desborde y un olfato goleador letal. Si logra ganar duelos uno contra uno, puede castigar las espaldas de la defensa atlética y cambiar el rumbo del encuentro.

EI: Cody Gakpo - El neerlandés combina potencia física con buen remate. Puede actuar de extremo o meterse de falso nueve, ofreciendo movilidad y diagonales que desorganicen el férreo sistema defensivo del conjunto madrileño.

MCO: Florian Wirtz - El alemán es pura creatividad, visión de juego, regate y pases filtrados de fantasía. Su capacidad para encontrar el pase definitivo entre líneas puede ser la llave para romper el muro colchonero.

DC: Hugo Ekitike - Es un delantero joven y potente, ya ha marcado dos goles en Premier League y se ha ganado la titularidad. Siempre aprovecha de buena manera su juego de espaldas y su instinto para aprovechar balones sueltos.

Así se vería la formación del Liverpool (4-4-2)

Portero: Alisson Becker

Defensas: Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo

Delanteros: Florian Wirtz y Hugo Ekitike

Así se vería la formación del tlético de Madrid

Portero: Jan Oblak

Defensa: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri

Centrocampistas: Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González

Delanteros: Antoine Griezmann y Julián Álvarez

