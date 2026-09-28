La posible alineación titular de México para enfrentar a Perú
Con Rafael Márquez en el banquillo del conjunto tricolor, la selección mexicana de fútbol se enfrentará a Perú el próximo martes 29 de septiembre, en punto de las 19:00 hrs, tiempo de México; 21:00, para los aficionados mexicanos que disfrutarán del encuentro en el Este de los Estados Unidos.
El encuentro, a disputarse en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey, de los Estados Unidos, servirá para que Rafael Márquez observe de cerca a cada uno de los elementos y poco a poco vaya trazando su alineación titular.
Por lo pronto, y tomando en consideración lo mostrado el sábado pasado ante la selección de Colombia, en un partido que acabó 1-1, este sería el posible once de México para el duelo contra Perú.
La posible alineación de México vs Perú
PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y se adueñó de la portería titular. Jugó los 90 minutos ante Colombia y mañana volverá a jugar de inicio.
LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho volvió a la titularidad en los últimos juegos del Mundial 2026, su profundidad y sacrificio defensivo han sido clave para destacar.
DFC: César Montes - El capitán aporta confianza y seguridad defensiva.
DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad.
LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del sector izquierdo.
MCD: Erik Lira - El jugador está en un nivel tremendo, lucha por cada balón con gallardía se ha vuelto el pivote de confianza del cuerpo técnico. Fue el mejor jugador del tricolor en el Mundial 2026.
MC: Obed Vargas - El mediocampista del Atlético de Madrid tuvo pocos minutos en el Mundial, pero ha permanecido en el club español, con selección puede afianzarse.
MC: Álvaro Fidalgo - El jugador del Real Betis ha tenido pocos minutos en Europa esta campaña, pero Rafa sabe de su calidad y lo que puede aportar en el campo con el Tri. Ante Colombia fue suplente pero se espera que sea una de las novedades en el once ante Perú.
ED: Roberto Alvarado - La banda derecha le pertenece a Alvarado, cuenta con un gran esfuerzo defensivo y aporte ofensivo.
DC: Armando González - 'La Hormiga' la está rompiendo en Europa y parece que está listo para adueñarse de la titularidad con selección.
EI: Hirving Lozano - El 'Chucky' regresa al combinado azteca, ya jugó ante Colombia y se espera que repita ante Perú.
Así se vería la posible formación de México (4-1-2-3)
- Portero: Raúl Rangel
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo
- Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano
Así se vería la posible alineación de Perú (4-3-3):
- Portero: Pedro Gallese
- Defensas: Oliver Sonne, Erick Noriega, Miguel Araujo, Marcos López
- Centrocampistas: Wilder Cartagena; Jairo Vélez, Yoshimar Yotún
- Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA DE FÚTBOL
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en SI Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.