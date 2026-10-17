La posible alineación titular de Monterrey para enfrentarse a Pachuca

El Club de Fútbol Monterrey cierra la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX recibiendo al Club Pachuca en el 'Gigante de Acero' este domingo 18 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

A continuación, les compartimos la alineación del conjunto de la Sultana del Norte para su duelo ante el cuadro de la 'Bella Airosa'.

La posible alineación de Monterrey vs Pachuca

Diego Rossi es uno de los goleadores del equipo | Jam Media/GettyImages

PO: Esteban Andrada - El guardameta de gran envergadura y buenos reflejos. Destaca en atajadas de media y larga distancia, juego aéreo y presencia dentro del área.

LD: Ricardo Chávez - El lateral de recorrido y bastante intensidad. Su fortaleza está en el trabajo defensivo, las coberturas y la capacidad para incorporarse por banda.

DFC: Víctor Guzmán - El central mexicano de buen físico. Puede defender tanto en bloque bajo como adelantando metros para presionar.

DFC: Carlos Salcedo - Es un zaguero experimentado, fuerte en el contacto y agresivo en la marca.

LI: Gerardo Arteaga - Es un lateral muy dinámico y ofensivo. Tiene velocidad, conducción y capacidad para progresar por fuera, así como buenos centros y disparos.

MD: Óliver Torres - Es un volante técnico y asociativo. Destaca por su control orientado, pase corto, visión y movilidad.

MC: César García - El mediocampista juvenil defensivo cuenta con buena lectura táctica, intensidad para recuperar el balón y capacidad para dar continuidad a la posesión.

Mi: Orbelín Pineda - Es muy técnico. Puede aparecer entre líneas, conducir hacia adelante y combinar rápidamente.

ED: Jesús Corona - El 'Tecatito' es un jugador de enorme calidad técnica. Destaca por el regate, control en espacios reducidos, cambios de ritmo y centros.

DC: Hugo Cuypers - El atacante belga es muy bueno en el área, fuerte y con buen olfato goleador. También puede aportar en el juego aéreo y disputar balones físicos.

EI: Diego Rossi - El atacante uruguayo es rápido, vertical. Puede partir desde una banda y meterse hacia dentro para buscar el disparo o el último pase.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Esteban Andrada.

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: Óliver Torres, César García, Orbelín Pineda.

Delantero: Jesús Corona, Hugo Cuypers, Diego Rossi.

Así se vería la formación de Pachuca (4-2-3-1)

Portero: Carlos Moreno.

Defensas: Sebastián Santos, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas.

Mediocampistas: Sergio Lenin, Christian Rivera; Javirr Nicolás, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi.

Delantero: Salomón Rondón.