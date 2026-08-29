La posible alineación titular de Monterrey vs San Luis

Rayados de Monterrey logró su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 tras derrotar 2-1 al Chicago Fire de la MLS a través de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, sin embargo, tiene pendiente volver al camino del triunfo en la Liga MX.



La jornada pasada, La Pandilla sucumbió 2-0 contra León, pero ya dio vuelta a la página para enfocarse en la Jornada 6 del Apertura 2026. El cuadro regio recibe al San Luis en el Estadio BBVA, un rival que no ha tenido la suerte de conocer la victoria sumando solamente tres puntos, producto de tres empates, argumentos suficientes para entender que llega con el papel de víctima.



Entre semana hubo futbolistas que no vieron acción por el tema de las lesiones, es decir, Daniel Aceves y el colombiano Stefan Medina, quienes tampoco estarían disponibles para encarar el choque contra los potosinos.



Aquí está la posible alineación titular de Monterrey:

El posible once titular de Monterrey

Orbelín Pineda | Geoff Stellfox - Leagues Cup/GettyImages

Portero: Luis Cárdenas – El Mochis podría ser el titular, ya que al argentino Esteban Andrada le tocó custodiar el arco en la Leagues Cup, quizá, para ir tomando ritmo tras tanto tiempo sancionado.

Defensa: Víctor Guzmán – Con el arribo del técnico argentino Matías Almeyda, El Toro ha recibido un mayor número de minutos y ha correspondido a la confianza del estratega, tanto que convirtió en la Leagues Cup.

Defensa: Carlos Salcedo – El Titán volvió al ruedo y posiblemente aparezca en el once inicial, ya que es el líder de la zaga central. Sin Stefan Medina ni Daniel Aceves, hay poca oportunidad de que muevan las piezas en la parte baja.

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga – El canterano lagunero ha estado presente en todos los duelos del semestre, aunque está muy lejos del nivel que lo caracterizó tras su retorno de Europa.

Lateral derecho: Ricardo Chávez – Otro que ha sido un fijo en la oncena inicial. El ex de San Luis cuenta con un amplio recorrido por su carril y en el semestre ha aportado una asistencia.

Mediocentro: Óliver Torres – En algunas de sus formaciones, el técnico ha optado por prescindir de un contención nato, apostando más por gente creativa. De ser ese el caso una vez más, el español estaría de arranque en lugar de Fidel Ambriz o el argentino Jorge Rodríguez.

Mediocentro: Orbelín Pineda – El Maguito ya comenzó a demostrar por qué estuvo tanto tiempo en Grecia y porque El Pelado le tiene tanta confianza. Llevó a cabo un verdadero golazo contra Chicago Fire, dejando en claro que cuenta con una buena pegada de larga distancia.

Mediapunta: Lucas Ocampos – El estratega ha colocado al argentino jugando por detrás del ’9’ y por ahora le ha funcionado. Desde su aterrizaje en la Sultana del Norte, el delantero está mostrando su mejor cara, con cinco goles y una asistencia en cinco compromisos.

Extremo izquierdo: Diego Rossi – Sin duda alguna, una de las mejores contrataciones que ha hecho la directiva en los últimos años. El uruguayo se adaptó rápido y está dando resultados en breve. Dos goles y tres asistencias tras cinco jornadas, además que puede jugar en diferentes zonas ofensivas.

Extremo derecho: Jesús Corona – Es posible que El Tecatito sea el elegido para comandar el ataque por dicho costado, sin embargo, no se descarta la posibilidad de darle descanso y darle ingreso al argentino Luca Orellano.

Delantero: Hugo Cuypers – Otro acierto de la directiva. El belga ha brillado rápidamente, incluso consiguió un penal en la Leagues Cup contra su exequipo. Es casi un hecho que podremos verlo convertir en esta jornada.

Víctor Guzmán celebrando | Omar Vega/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Monterrey (4-2-3-1)



Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos

Delanteros: Diego Rossi, Hugo Cuypers, ‘Tecatito’ Corona

El posible once de San Luis (3-4-2-1)

Sébastien Salles-lamonge | Leopoldo Smith/GettyImages

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Benjamín Galindo, Miguel García, Eduardo Águila

Mediocampistas: Román Torres, Johan Caicedo, Óscar Macías, Anderson Duarte

Delanteros: David Rodríguez, Sébastien Salles-Lamonge, Felipe Mora