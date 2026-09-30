La posible alineación titular de Portugal para enfrentar a Dinamarca

Las selecciones de Dinamarca y de Portugal se enfrentan este jueves 1° de octubre en el Parken de Copenhague por la tercera jornada del Grupo 4 de la Liga A de la Nations League 2026/27. Los lusos llegan como líderes con seis puntos, después de vencer 1-0 a Gales en Lisboa y 2-1 a Noruega en Oslo, mientras que los daneses suman tres unidades tras caer 3-2 ante Noruega en el estreno y reponerse con un 2-0 sobre Gales.

Jorge Jesus recupera a Bruno Fernandes, que no viajó a la lista para Oslo por molestias físicas, y podría devolverle la titularidad a Cristiano Ronaldo, quien vio desde el banco el triunfo ante Noruega.

La posible alineación de Portugal vs Dinamarca

POR - Diogo Costa: Fue la gran figura en Oslo. Sostuvo a Portugal en los momentos de mayor presión noruega y volverá a ser el guardián del arco.

LD - João Cancelo: Juega de lateral en los papeles, pero en la práctica aparece por dentro, conduce y rompe líneas como si fuera un volante más. Vio la amarilla en el tramo final del partido en Oslo.

DFC - Rúben Dias: Tuvo que lidiar con Haaland, que lo conoce de memoria, y aunque el noruego le marcó un gol, el zaguero del Manchester City sostuvo la línea con oficio. Ahora le tocará Rasmus Højlund, un nueve de choque que exige otro tipo de batalla.

DFC - Renato Veiga: Zurdo, rápido para anticipar y con salida limpia. Completa una zaga que ya parece fija en la idea de Jesus.

LI - Nuno Mendes: Tendrá por su sector a Gustav Isaksen, la figura danesa ante Gales. Su velocidad para defender hacia atrás será tan importante como sus proyecciones, que suelen ser una de las armas más peligrosas de Portugal.

MC - Vitinha: Arrancó en el banco en Oslo e ingresó a los 55 minutos por João Neves. Frente a una Dinamarca que suele tener la pelota en casa, su criterio para manejar los tiempos puede inclinar el partido.

Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | DeFodi Images/GettyImages

MC - João Neves: Incansable. Recupera, cubre espacios y acompaña el ataque sin perder el orden. Junto a Vitinha y Nuno Mendes forma un bloque parisino que se entiende de memoria.

ED - Pedro Neto: Puso el pase para el 1-0 de João Félix en Oslo y jugó hasta el minuto 87. Desequilibrio puro en el uno contra uno y una salida rápida para atacar la espalda de los laterales daneses.

MCO - Bruno Fernandes: Vuelve el cerebro. Jesus prefirió no arriesgarlo ante Noruega para tenerlo en plenitud en Copenhague, y su regreso le devuelve a Portugal el último pase y la pegada de media distancia.

EI - João Félix: Dos partidos, dos goles: le marcó a Gales y abrió el marcador en Oslo a los 17 minutos. Vive su mejor momento con la camiseta de la Selección en años.

DC - Cristiano Ronaldo: Se quedó en el banco ante Noruega mientras Gonçalo Ramos definía el partido, pero todo indica que volverá al once. Con 146 goles para Portugal y 979 en su carrera, cada partido lo acerca un poco más a la marca de los 1.000.

Así se vería la formación de Portugal (4-2-3-1)

Portero: Diogo Costa

Defensores: João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes

Mediocampistas: Vitinha, João Neves

Mediapuntas: Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix

Delantero: Cristiano Ronaldo

Así se vería la formación de Dinamarca (4-2-3-1)

Denmark v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | NurPhoto/GettyImages

Portero: Filip Jörgensen

Defensores: Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Oliver Provstgaard, Joakim Mæhle

Mediocampistas: Morten Hjulmand, Pierre-Emile Højbjerg

Mediapuntas: Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy

Delantero: Rasmus Højlund

MÁSA NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL