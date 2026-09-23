La posible alineación titular de Portugal para enfrentar a Gales

Las convocatorias ya están publicadas y vuelve la Nations League. La fecha FIFA, que se extenderá durante finales de septiembre y principios de octubre, marcará el comienzo de la competición europea que sirve también como puerta de entrada para el Mundial 2030.

Portugal inicia su recorrido luego de haber sido eliminado por España en octavos de final de la Copa del Mundo en Norteamérica y ahora le tocará enfrentar a Gales en la fecha 1 de la competencia europea. Jorge Jesus, el nuevo DT, ya dio a conocer a los futbolistas que tendrán que cumplir con sus obligaciones con la selección y, entre ellos, Cristiano Ronaldo dice presente.

La posible alineacion alineación de Portugal vs Gales

Vitinha, Portugal | Ian MacNicol/GettyImages

POR: Diogo Costa - Tuvo un muy buen Mundial y no pudo hacer nada para evitar el gol de Mikel Merino que le costó la eliminación. Con el Porto empezó la temporada con cuatro vallas invictas en las primeras cuatro fechas y evitó una diferencia mayor contra el Manchester City en la Champions.

LD: Joao Cancelo - Todavía tiene pendiente poder hacer que sus avances signifiquen peligro en el área rival, de lo contrario deja espacios a sus espaldas que pueden ser contraproducentes. Ahora, si encuentra esa profundidad que necesita y a sus compañeros, Gales va a tener que prestar extra atención.

DFC: Rúben Dias - Si bien el Manchester City está invicto y con puntaje perfecto en la Premier, muchos de los goles que recibieron fueron por distracciones del central. Su presencia y liderazgo en su selección puede ayudarle a recuperar un poco su confianza.

DFC: Renato Veiga - El Mundial le ayudó a consolidarse como una de las principales opciones para ser parte de la zaga portuguesa. Ahora, el defensor del Villarreal tiene la oportunidad de oro para demostrar que el torneo no fue solo un buen momento pasajero, sobre todo de cara al comienzo del ciclo de Jorge Jesus.

LI: Nuno Mendes - Su último partido en Norteamérica terminó antes de tiempo por una lesión, aun así los minutos que jugó fue una muralla para los intentos de Lamine Yamal. Ya está recuperado y de vuelta en la selección para defender el sector izquierdo.

MC: Vitinha - Momento de volver a tomar el mando del mediocampo portugués y con la experiencia de Rúben Neves a su lado. En el PSG es una de las figuras y, de hecho, viene de un buen partido contra el Olympique de Marsella, donde fue el principal creador de situaciones de juego por su línea.

MC: Rúben Neves - El mediocampista del Al Hilal podría ocupar el lugar que, la mayoria de las veces, le pertenece a Joao Neves. La idea es que su presencia permita ordenar más el mediocampo y libere al resto de sus compañeros para pasar al ataque.

MCO: Bruno Fernandes - Su Copa del Mundo quedó muy por debajo de lo que acostumbra mostrar tanto en el Manchester United como en su selección. Eso no quita que no sea uno de los futbolistas más influyentes del equipo y, con el planteo táctico que podría elegir el DT, estaría más cerca de Cristiano y con más libertad para ir al area rival.

ED: Pedro Neto - Mucha velocidad, pero poca finalización de jugadas. El Mundial fue asi, aunque en el Chelsea de Xabi Alonso está reconvertido a carrilero y está brillando. Será cuestión de tiempo analizar que planteo propone el nuevo técnico de Portugal y qué lugar ocupará Neto en el equipo.

EI: Joao Félix - Tiene la virtud de que, si bien está constantemente atento a recibir pelotas y avanzar para finalizar las jugadas, también retrocede para colaborar en el retroceso y los contragolpes. Posicionarlo en el sector izquierdo puede ser una buena estrategia para asociarse con Bruno.

DC: Cristiano Ronaldo - Sigue en la selección, por lo menos para estas primera fechas de Nations League. Es la referencia ofensiva del equipo aunque, de todas formas, el propio téccnico aseguró que las futuras convocatorias dependerán de su rendimiento.

Así se verá la formación de Portugal (4-2-3-1)

Portero: Diogo Costa

Defensas: Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes

Mediocampistas: Vitinha, Ruben Neves

Mediapuntas: Joao Felix, Bruno Fernandes, Pedro Neto

Delantero: Cristiano Ronaldo

Así se verá la formación de Gales (4-2-3-1)

Ben Davies, Gales | James Gill - Danehouse/GettyImages

Portero: Danny Ward

Defensas: Jay Dasilva, Ben Davies, Benjamin Cabango, Neco Williams

Mediocampistas: Jordan James, Ethan Ampadu

Mediapuntas: Daniel James, Sorba Thomas, David Brooks

Delantero: Brennan Johnson

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