La posible alineación titular de Portugal vs Armenia

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 6 del Grupo F de la Fase de Grupos de las eliminatorias europeas entre Portugal y Armenia.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los lusos para este compromiso programado a las 09:00 horas (EE.UU.), 08:00 horas (México), 15:00 horas (España).

La posible alineación de Portugal vs Armenia para la Jornada 6 de las eliminatorias europeas

Cristiano Ronaldo fue expulsado la fecha anterior | Charles McQuillan/GettyImages

PO: Diogo Costa - El portero del FC Porto, de 26 años es uno de los mejores guardametas jóvenes de Europa, destaca por sus reflejos, salida de balón y liderazgo bajo los tres palos.

LD: João Cancelo - El lateral derecho (o izquierdo) de 31 años del Al-Hilal es un defensor polivalente, técnico y ofensivo; uno de los mejores laterales del mundo por su visión, centros y capacidad para desbordar.

DFC: Gonçalo Inácio - El central de 24 años del Sporting CP, es elegante con el balón, rápido en la anticipación y con gran salida de juego; futuro pilar de la defensa portuguesa.

DFC: Rúben Dias - El central y capitán del Manchester City es un líder nato, fuerte en los duelos físicos, excelente en la lectura del juego y referente defensivo de la selección.

LI: Diogo Dalot - El lateral derecho del Manchester United también puede jugar del otro sector, es rápido y sólido en defensa y con buen apoyo ofensivo; ha ganado consistencia en los últimos años.

MD: João Neves - El mediocampista del PSG es una joya emergente, es dinámico, inteligente tácticamente y posee una gran recuperación y distribución.

MC: Vitinha - El mediocampista del PSG es técnico, con visión de juego, pase filtrado y llegada al área; clave en la construcción del juego.

MI: Rúben Neves - El mediocampista del Al-Hilal es un maestro del pase largo, control del tiempo y disparo lejano, además, tiene la experiencia y calidad en el centro del campo.

ED: Bernardo Silva - El extremo del Manchester City es un gran genio técnico, tiene regate en espacios reducidos, visión y trabajo sin balón; el cerebro creativo del equipo.

DC: Gonçalo Ramos - El jugador del PSG sería el titular después de que la fecha pasada ante Irlanda, el goleador y capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, fuera expulsado.

EI: João Félix - El extremo del Al-Nassr es un talentoso y habilidoso ofensivo con desborde, visión y gol; busca su mejor versión en la selección una vez que ha ganado confianza jugando en Arabia Saudita.

Así se vería la formación de Portugal (4-3-3)

Portero: Diogo Costa.

Defensas: Joao Cancelo, Goncalo Inacio, Rúben Dias, Diogo Dalot.

Mediocampistas: João Neves, Vitinha, Rúben Neves.

Delanteros: Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, João Félix.

Así se vería la formación de Armenia (4-3-3)

Portero: Henry Avagyan.

Defensas: Erik Piloyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Nair Tiknizyan.

Centrocampistas: Kamo Hovhannisyan, Karen Rafik Muradyan, Eduard Sperstian.

Delantero: Kamo Hovhannisyan, Grant Leon Ranos, Zhirayr Shaghoyan.